Formula 1: Νέο ατύχημα στο Μπαχρέιν – Αναποδογύρισε το μονοθέσιο του Στρολ (εικόνες & βίντεο)

Τρομερά είναι όσα συμβαίνουν στο Grand Prix της Formula 1 στο Μπαχρέιν.

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα του Ρομέν Γκροζάν με τον Γάλλο να τυλίγεται στις φλόγες και να σώζεται ως εκ θαύματος και λίγα δευτερόλεπτα μετά την επανεκκίνηση, υπήρξε νέο ατύχημα. Αυτή τη φορά ο Λανς Στρολ είδε το μονοθέσιό του να αναποδογυρίζει.

Kimi's restart, Gio almost put him in the wall, so Kimi has front wing damage. Kimi also sees Kvyat&Stroll incident clearly pic.twitter.com/0J5xrEDhQO — Koke (@Kokefin) November 29, 2020

Περίπου 100 λεπτά μετά από ανατριχιαστικό ατύχημα του Ρομέν Γκροζάν, ο Λανς Στρολ βρέθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα.

Formula 1. This race is cursed. Red flag it out for the day before someone actually gets seriously hurt. Stroll was mm from being actually hit head on. Torpedo Kyvat involved again ffs pic.twitter.com/E2aCDx2rCg — Samzino E (@SEmeanuwa) November 29, 2020

Η Racing Point του Καναδού είχε επαφή με την Alfa Tauri του Ντάνι Κβίατ, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️ Stroll has crashed The Canadian has radioed the team to say he is ok and he's out of car #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/C6fRGPjBL3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Ευτυχώς ο Στρολ δεν τραυματίστηκε, βγήκε από το μονοθέσιό του κι ο αγώνας συνεχίστηκε μετά από τη δεύτερη διακοπή του.

Πηγή: iefimerida.gr