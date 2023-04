Φινλανδία: «Οχυρώνει» με φράχτη 3 μέτρων τα σύνορά της με τη Ρωσία

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, η Φινλανδία άρχισε την Παρασκευή την κατασκευή του πρώτου τμήματος του φράχτη στα σύνορά της με τη Ρωσία, .

Φοβούμενη «αντίποινα» μετά την είσοδό της στο ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση της Φινλανδίας αποφάσισε πέρυσι να κατασκευάσει το φράχτη, προκειμένου να προφυλαχθεί από τυχόν επανάληψη των γεγονότων στην Πολωνία, τον χειμώνα του 2021, όταν η ΕΕ κατηγόρησε τη Λευκορωσία – σταθερό σύμμαχο της Ρωσίας – ότι δημιούργησε κρίση μεταφέροντας μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, δίνοντάς τους βίζα και «σπρώχνοντάς» τους πέρα ​​από τα σύνορα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει αξιοσημείωτη δραστηριότητα κατά μήκος των συνόρων της Φινλανδίας με τη Ρωσία, τα οποία εκτείνονται συνολικά σε 1.300 χιλιόμετρα.

«Η κατάσταση στα σύνορα Φινλανδίας – Ρωσίας είναι σταθερή αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ταξίαρχος της Συνοριοφυλακής Jari Tolppanen, καθώς γίνονταν εργασίες στο πρώτο σημείο του κατασκευής το φράχτη, μήκους 3 χιλιομέτρων, περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ελσίνκι.

Κατασκευασμένος από χαλύβδινο πλέγμα, ο φινλανδικός φράκτης έχει προγραμματιστεί να καλύψει περίπου 200 χιλιόμετρα στα πιο «ευαίσθητα» σημεία των συνόρων του μέχρι το τέλος του 2026.

Η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να υψώνουν φράχτες στα σύνορά τους με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Μέχρι τώρα, τα σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας ήταν μια απλή γραμμή στα απέραντα δάση που καλύπτουν την περιοχή, που χαρακτηρίζονται μόνο από έναν χαμηλό συρμάτινο φράχτη που προοριζόταν να σταματήσει τα βοοειδή και άλλα κατοικίδια ζώα αλλά όχι τους ανθρώπους.

Ο νέος φράκτης θα έχει ύψος 3 μέτρα, θα καλύπτεται με σύρμα και θα παρακολουθείται από έναν δρόμο και θα κοστίσει περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ.

#Finland erects a new iron curtain on the border with #Russia after joining #NATO, 200 kilometers of fence on the eastern border pic.twitter.com/FP7iucRo4d

— RoINTEL (@RoINTEL) April 15, 2023