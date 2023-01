Εύα Καϊλή: Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Άνγκελ θα την αντικαταστήσει ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Άνγκελ από το Λουξεμβούργο της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντικαθιστώντας την κυρία Εύα Καϊλή. μετά την καθαίρεσή της λόγω της εμπλοκής της στο Κατάρ-gate.

Ο κ. Άνγκελ έλαβε 307 ψήφους υπέρ και θα αναλάβει καθηκοντα ως ο πέμπτος αντιπρόεδρος του ΕΚ. Η εκλογή του έγινε στον δεύτερο γύρο καθώς στον πρώτο δεν έλαβε την απαραίτητη πλειοψηφία των 278, ευρωβουλευτών Η πολιτική ομάδα των Πρασίνων είχε προτείνει ως υποψήφια τη Γαλλίδα Γκουεντολίν Ντελμπός – Κόρφιλντ, ενώ η ακροδεξιά ομάδα ID την Ιταλίδα, Ανναλίσα Ταρντίνο.

Congratulations @MarcAngel_lu to your election as Vice- President of the @Europarl_EN

What a great day, and I know you will make an excellent VP with courage and integrity! pic.twitter.com/JbsmYc5AKM

— Evelyn Regner (@Evelyn_Regner) January 18, 2023