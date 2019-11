Eurovision: Αυτός ο τραγουδιστής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο – Η επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ

H δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κύπρου (ΡΙΚ) ανακοίνωσε, την Παρασκευή (29/11), τον εκπρόσωπό της στη Eurovision 2020 και αυτός δεν είναι άλλος από τον Sandro Nicolas. Μετά την Ελένη Φουρέιρα και την Τάμτα, ο νεαρός καλλιτέχνης θα διαγωνιστεί και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό με σκοπό να αναστατώσει όλη την Ευρώπη.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον Sandro Nicolas έγινε μέσα από την επίσημη σελίδα του ΡΙΚ στο Facebook. «Το ΡΙΚ παρουσιάζει τον Sandro, τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό της Eurovision 2020».

Το ΡΙΚ παρουσιάζει τον Sandro, τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό της Eurovision 2020#eurovision #esc2020 #eurovision2020 Publiée par ΡΙΚ sur Vendredi 29 novembre 2019

Αυτός είναι ο Sandro Nicolas

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης γεννήθηκε στο Heinsberg της Γερμανίας το 1996 από Αμερικανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Από πολύ νωρίς άρχισε μαθήματα drums και κιθάρας ενώ στα 15 του ξεκίνησε να γράφει τα δικά του τραγούδια.

Η μουσική, όπως συχνά λέει, ήταν ανέκαθεν η ευκαιρία του να ξεφεύγει από τον ντροπαλό χαρακτήρα του. Το 2018 συμμετείχε στο «The Voice» της Γερμανίας, φθάνοντας μάλιστα μέχρι τον ημιτελικό ενώ το καλοκαίρι που μας πέρασε, διαγωνίσθηκε στο New Wave Festival, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ των ανατολικών χωρών, όπου ήταν μεταξύ των φιναλίστ. Μιλά άπταιστα την ελληνική γλώσσα και συχνά πυκνά βρίσκεται στη χώρα μας, είτε για διακοπές, είτε για επαγγελματικούς λόγους.

Τα πιθανά υποψήφια τραγούδια

Ο Sandro Nicolas θα ερμηνεύσει –κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες- συνολικά πέντε τραγούδια και η κριτική επιτροπή του ΡΙΚ θα αποφασίσει το κατάλληλο που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο το Μάιο στο Ρότερνταμ.

Οι τίτλοι των πέντε υποψήφιων τραγουδιών που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι οι εξής:

1. Μucho Calor (λάτιν τραγούδι)

2. Can’t Look Away (pop τραγούδι)

3. Never let you down (tempo τραγούδι)

4. My getta away (μπαλάντα)

5. Falling into pieces (up-tempo τραγούδι)

41 χώρες πάνε… Ρότερνταμ

Στην 65η Eurovision επιστρέφουν ύστερα από απουσία ενός χρόνου η Βουλγαρία και η Ουκρανία, ενώ αντίθετα δεν θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό του Ρότερνταμ, το Μαυροβούνιο και η Ουγγαρία. Δύο ημιτελικοί θα δώσουν ένα σύνολο 20 χωρών (10 από κάθε ημιτελικό) οι οποίες θα συναντήσουν τις Big 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο) και την διοργανώτρια Ολλανδία στον μεγάλο τελικό.

Οι 41 χώρες λοιπόν που θα συμμετάσχουν είναι οι εξής: Αλβανία (RTSH), Aρμενία (AMPTV), Aυστραλία (SBS), Aυστρία (ORF), Αζερμπαϊτζάν (ICTIMAI), Λευκορωσία (BTRC), Βέλγιο (VRT), Bουλγαρία (BNT), Κροατία (HRT), Κύπρος (CYBC), Τσεχία (CT), Δανία (DR), Εσθονία (ERR), Φινλανδία (YLE), Γαλλία (FT), Γερμανία (ARD/NDR), Γεωργία (GPB), Ελλάδα (ERT), Ισλανδία (RUV), Ιρλανδία (RTE), Ισραήλ (IPBC/KAN), Ιταλία (RAI), Λετονία (LTV), Λιθουανία (LRT), Mάλτα (PBS), Mολδαβία (TRM), Ολλανδία (AVROTROS), Βόρεια Μακεδονία (MKRTV), Nορβηγία (NRK), Πολωνία (TVP), Πορτογαλία (RTP), Ρουμανία (TVR), Ρωσία (Channel One), Άγιος Μαρίνος (RTV), Σερβία (RTS), Σλοβενία (RTVSLO), Ισπανία (TVE), Σουηδία (SVT), Ελβετία (SRG SSR), Ουκρανία (UA:PBC), Ηνωμένο Βασίλειο (BBC).

Η κλήρωση για τους δύο ημιτελικούς του διαγωνισμού, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν 12 και 14 Μαΐου, θα διεξαχθεί στις 28 Ιανουαρίου στο Ρότερνταμ.

Πηγή: Έθνος