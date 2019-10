Εσεξ: Αδέρφια καταζητούνται για το φορτηγό με τους 39 νεκρούς

Δύο ακόμη άτομα ψάχνει η αστυνομία του Έσεξ για το φορτηγό με τα 39 πτώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία του Έσεξ, τα αδέρφια Ρόναν (34 ετών) και Κρίστοφερ Χιουζ (40 ετών) από τη Βόρεια Ιρλανδία αναζητούν οι Αρχές, καθώς αυτά τα άτομα θεωρούνται ύποπτα για τις δολοφονίες και το δουλεμπόριο.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους και ερευνούν τα πάντα για να καταλήξουν σε όλους τους υπαίτιους. Πάντως, πριν από λίγες ημέρες, κάποιοι εκ των συλληφθέντων είχαν αφεθεί ελεύθεροι. Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των θυμάτων δεν μπορούν να πιστέψουν για ποιο λόγο έχασαν τους ανθρώπους τους.

We want to speak to Ronan Hughes & his brother Christopher as part of our investigation into the deaths of 39 people whose bodies were found in #Grays.

Ronan (left) & Christopher (right) are wanted on suspicion of manslaughter & people trafficking.

Read: https://t.co/mbiyDMUded pic.twitter.com/pe37U1Hkdf

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 29, 2019