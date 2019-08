Επιτυχία για τη Βολιώτισσα Λένα Διαμάντη

Άλλη μια επιτυχία από τη Βολιώτισσα Λένα Διαμάντη (πρώτη από αριστερά), η οποία πήρε μέρος σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του τατουάζ στη Γερμανία. Αυτή τη φορά δημιούργησε σε συνεργασία με τον μάνατζέρ της μία ιδιαίτερη εκδοχή της γνωστής Merlin Monroe. Η Λένα απέσπασε τα βραβεία: 1st Place Best of day, 2nd Place Best of Realistic, 2nd Place best of show.

Λ.Α.