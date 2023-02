Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα «εξωτικό» είδος πάγου που έχει την ίδια πυκνότητα με το νερό

Επιστήμονες στη Βρετανία ανακάλυψαν μια νέα μορφή «εξωτικού» πάγου, που μοιάζει σε πυκνότητα και μοριακή δομή με το υγρό νερό περισσότερο από κάθε άλλο γνωστό τύπο πάγου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του νερού και των πολλών «ανωμαλιών» του. Επιπλέον, το νέο είδος πάγου είναι πιθανό ότι υπάρχει σε μακρινούς παγωμένους δορυφόρους του ηλιακού μας συστήματος, όπως ο Γανυμήδης και η Ευρώπη.

Ο άγνωστος έως τώρα πάγος είναι άμορφος, δηλαδή τα μόρια του δεν έχουν οργανωμένη κρυσταλλική μορφή όπως του συνηθισμένου πάγου. Ο άμορφος πάγος, αν και σπάνιος στη Γη, είναι η βασική μορφή πάγου στο διάστημα, επειδή λόγω του ψυχρότερου περιβάλλοντος εκεί ο πάγος δεν διαθέτει αρκετή θερμική ενέργεια για να σχηματίσει κρυστάλλους.

Researchers at @UCLChemistry @uclmaps and @Cambridge_Uni have discovered a new type of ice that more closely resembles liquid water than any other known ices and may change our understanding of water and its anomalies. A thread🧵 1/6 https://t.co/yGw8C9L2t3 pic.twitter.com/k0uTYq1jXu

— UCL News (@uclnews) February 3, 2023