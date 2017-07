Επεκτείνει τις συνεργασίες το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επεκτείνει τις διεθνείς του συνεργασίες το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την κινητικότητα των φοιτητών, των διδασκόντων και των εργαζομένων του και στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε σύναψη σημαντικών συνεργασιών με δύο Πανεπιστήμια του Καναδά, ένα των ΗΠΑ και ένα της Ρωσίας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που τονώνει τον διεθνή χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν συνάψει 350 συνεργασίες με τμήματα από πανεπιστήμια του εξωτερικού, προκειμένου να μπορούν να μετακινούνται οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι εργαζόμενοι.

Το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια έχει αυξημένη χρηματοδότηση για το Εράσμους και μετακινούνται στο εξωτερικό πολλά άτομα είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση.

Πιο συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ KA107 και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΙΚΥ για την υποβολή προτάσεων (Φεβρουάριος 2017), κατέθεσε για την περίοδο 2017-2019 τέσσερις νέες προτάσεις για χρηματοδότηση. Οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν θετικά και εγκρίθηκαν.

Το Πανεπιστήμιο απέκτησε έτσι τέσσερις νέες και πολύ σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με τα πανεπιστήμια: 1. Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Russia (TAM), 2. Arcadia University, USA (ΠΤΕΑ), 3. Simon Fraser University, Canada (ΙΑΚΑ), 4. University of Ottawa, Canada (ΤΕΦΑΑ).

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει υπάρξει συνεργασία με Πανεπιστήμιο της Αργεντινής και ήδη έχει μεταβεί στο πλαίσιο Εράσμους φοιτήτρια που αναμένεται να επιστρέψει.

Έτσι το Πανεπιστήμιο έχει επεκταθεί όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλη την Αμερική, ενώ έχει πολύ ζεστό δίαυλο μετακινήσεων και με την Τουρκία.

Μάλιστα Τμήματα, όπως τα ΤΕΦΑΑ, οι Αρχιτέκτονες, παρουσιάζουν ιδιαίτερη διεθνή κινητικότητα προς όφελος των φοιτητών, των διδασκόντων και των εργαζομένων.