Εντοπίστηκαν ίχνη εξωγήινης ζωής; Τι λένε οι αστρονόμοι για τα μυστηριώδη ραδιοσήματα που ανιχνεύθηκαν στο διάστημα

Οκτώ μυστηριώδη ραδιοσήματα έχουν ανακαλυφθεί χάρη σε έναν νέο αλγόριθμο που εκπαιδεύτηκε από την τεχνητή νοημοσύνη και από τον οποίο οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα βελτιώσει την αναζήτηση εξωγήινης ζωής.

Οι ειδικοί με επικεφαλής τον φοιτητή του Πανεπιστημίου του Τορόντο Peter Ma έκαναν τη συναρπαστική ανακάλυψη αφού χρησιμοποίησαν τον αλγόριθμο για να εξετάσουν 820 αστέρια σε μια περιοχή του διαστήματος που προηγουμένως θεωρούνταν ότι δεν είχε καμία πιθανή εξωγήινη δραστηριότητα. Τα δοκιμαστικά σήματα είχαν διαφύγει σε προηγούμενες εξετάσεις των δεδομένων.

Ένας από τους λόγους γι’ αυτό, εξηγεί ο Ma, είναι ότι «σε πολλές από τις παρατηρήσεις μας, υπάρχουν πολλές παρεμβολές. Πρέπει να διακρίνουμε τα συναρπαστικά ραδιοσήματα στο διάστημα από τα αδιάφορα ραδιοσήματα από τη Γη».

Μαζί με αστρονόμους από το Ινστιτούτο SETI, το Breakthrough Listen και επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, ο Ma ανέπτυξε έναν νέο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης που μπορεί να ξεχωρίσει καλύτερα τα πιθανά εξωγήινα σήματα από όλο το θόρυβο του περιβάλλοντος στον πλανήτη μας.

Αυτό περιελάμβανε τη χρήση βαθιάς μάθησης – ένα είδος μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης που μιμείται τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν ορισμένους τύπους γνώσεων και αποτελεί βασική τεχνολογία στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ερευνητές πήραν ουσιαστικά έναν κλασικό αλγόριθμο από έναν πιο απλό υπολογιστή και χρησιμοποίησαν μηχανική μάθηση για να τον διδάξουν να διακρίνει μεταξύ πιθανών εξωγήινων σημάτων και σημάτων που προκαλούνται από τον άνθρωπο.

Ο υφιστάμενος αλγόριθμος δεν είχε βρει προηγουμένως τίποτα όταν έψαχνε ραδιοφωνικά δεδομένα από μια επιλογή άστρων που είχε συλλέξει το τηλεσκόπιο Robert C. Byrd Green Bank Telescope στη Δυτική Βιρτζίνια.

Ωστόσο, αντί να μην υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον σε αυτή την περιοχή του διαστήματος, ο Ma και οι συνάδελφοί του ανακάλυψαν τώρα έως και οκτώ διαφορετικά ραδιοσήματα που προέρχονται από αυτήν.

Ο Steve Croft, επιστήμονας του προγράμματος Breakthrough Listen στο τηλεσκόπιο Green Bank, πρόσθεσε, σύμφωνα με την Daily Mail: «Το βασικό ζήτημα με κάθε αναζήτηση τεχνικής υπογραφής είναι να ψάχνεις μέσα από αυτό το τεράστιο σωρό σημάτων στα άχυρα για να βρεις τη βελόνα που θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή από έναν εξωγήινο κόσμο».

«Η συντριπτική πλειονότητα των σημάτων που ανιχνεύονται από τα τηλεσκόπια μας προέρχεται από τη δική μας τεχνολογία: Δορυφόρους GPS, κινητά τηλέφωνα και άλλα παρόμοια. Ο αλγόριθμος του Peter μας δίνει έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να φιλτράρουμε το σωρό των άχυρων και να βρίσκουμε σήματα που έχουν τα χαρακτηριστικά που περιμένουμε από τις τεχνοϋπογραφές».

Τα οκτώ σήματα φαίνεται να προέρχονται από την κατεύθυνση πέντε από τη συλλογή των 820 αστέρων, τα οποία κυμαίνονται από 30 έως 90 έτη φωτός μακριά.

Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι εξωγήινα, δεν παύει να είναι ενδιαφέροντα. Τα σήματα μοιάζουν με αυτό που οι επιστήμονες αναμένουν ότι τα εξωγήινα σήματα θα ήταν πιθανότατα παρόμοια.

Πρώτον, ήταν στενής ζώνης – γεγονός που υποδηλώνει εξωγήινη πηγή, διότι τα σήματα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα τείνουν να είναι ευρείας ζώνης.

Είχαν επίσης αυτό που είναι γνωστό ως «κλίση», που σημαίνει ότι η προέλευση των σημάτων είχε κάποια σχετική επιτάχυνση με τις κεραίες μας, οπότε δεν θα μπορούσε να προέρχεται από τη Γη.

Και τέλος, εμφανίστηκαν σε παρατηρήσεις με πηγή ON και όχι με πηγή OFF, ενώ οι ανθρώπινες ραδιοπαρεμβολές εμφανίζονται συνήθως τόσο σε παρατηρήσεις ON όσο και σε παρατηρήσεις OFF λόγω του ότι η πηγή βρίσκεται κοντά.

Ο Croft πρόσθεσε: «Πρώτον, είναι παρούσες όταν κοιτάμε το άστρο και απουσιάζουν όταν κοιτάμε μακριά, σε αντίθεση με τις τοπικές παρεμβολές, οι οποίες είναι γενικά πάντα παρούσες. Δεύτερον, τα σήματα αλλάζουν συχνότητα με την πάροδο του χρόνου με τρόπο που τα κάνει να φαίνονται μακριά από το τηλεσκόπιο».

Πηγή:ethnos