Έκρηξη στην Τουρκία: Νεκρός ο μοναδικός αγνοούμενος ανθρακωρύχος

Νεκρός βρέθηκε ο μοναδικός αγνοούμενος ανθρακωρύχος, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή, σε ανθρακωρυχείο στη βορειοδυτική Τουρκία και στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρέθηκε επί τόπου.

«Η προτεραιότητά μας ήταν να βρούμε τους ανθρακωρύχους που βρίσκονταν στις στοές. Βρήκαμε και τον τελευταίο, ο οποίος είναι νεκρός. Με τον θάνατό του ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 41», είπε ο Ερντογάν κηρύσσοντας τη λήξη της επιχείρησης διάσωσης πάνω από 20 ώρες μετά το δυστύχημα.

At least 25 killed and dozens trapped underground after massive blast tears through coal mine in #Turkey .

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανακοίνωσε ότι 58 από τους 110 εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη διασώθηκαν από τα συνεργεία ή κατάφεραν να βγουν μόνοι τους έξω.

Ο Σοϊλού είπε ακόμη ότι ένας ανθρακωρύχος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ 10 άλλοι νοσηλεύονται ακόμη στην Μπαρτίν και στην Κωνσταντινούπολη.

Η έκρηξη, η οποία οφείλεται σε ανάφλεξη ενός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σε αυτό το σημαντικό ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στην επαρχία Μπαρτίν, το οποίο λειτουργεί από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Update- #Rescue operation underway..

At least 25 killed and dozens trapped underground after massive blast tears through coal mine in #Turkey. Around 110 workers were in the mine at the time of the #explosion.

