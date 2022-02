Εκδόθηκε από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. το επιστημονικό περιοδικό «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ»

Κυκλοφόρησε, με μικρή καθυστέρηση λόγω συνθηκών, ο 41ος τόμος (2021) του ετησίου περιοδικού επιστημονικού συγγράμματος «Τρικαλινά», το οποίο εκδίδει ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1981 ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων και διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία. Ειδικότερα ο τόμος αυτός περιλαμβάνει:

Α. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ναυσικα Μουλα-Αγγελακη, φιλόλογος,

Αίσθημα και συναίσθημα στο «Σιωπητήριο χιονιοῦ» του Ηλία Κεφάλα ή το εγχείρημα του αισθάνεσθαι και συναισθάνεσθαι … διά του ποιητού (σελ. 7-40).

Β. ΙΣΤΟΡΙΑ

Θεοδωροσ Α. Νημας, φιλόλογος – δρ ιστορίας εκπαιδεύσεως,

H οθωμανική απογραφή του 1454/55 στα χωριά του Δήμου Φαρκαδόνος και σε άλλα ανατολικά των Τρικάλων: πληθυσμός, παραγωγή, φόροι, ονόματα κατοίκων (σελ. 43-94).

Βασιλειοσ Π. Σακαρικος, ιστορικός – δικηγόρος,

Αποφάσεις επί διεκδικητικών αγωγών στην περιοχή Τρικάλων την περίοδο 1726-1865 σύμφωνα με τους Α΄ και Β΄ κώδικες Τρίκκης (σελ. 95-116).

Δημητριοσ Κ. Αγοριτσας, φιλόλογος, δρ βυζαντινής ιστορίας,

Συμεων Μοναχος Νεζεριτης,

Ερανίσματα αγιομετεωριτικού ενδιαφέροντος στην αλληλογραφία του ιερομονάχου Δωροθέου Βουλησμά (κώδ. Παντελεήμονος 514 και 515) (σελ. 117-142).

Νικολαοσ Α. Σταμος, εκπ/κός – δρ ιστορικής εκπαίδευσης ΕΚΠΑ,

Υλικός πολιτισμός και ιστορική εκπαίδευση μέσω της ανάλυσης αντικειμένου: Η προτομή του Χριστόδουλου Χατζηπέτρου στα Τρίκαλα, 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, ως παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης (σελ. 143-158).

Lenent Kayapinar, καθηγητής Πανεπιστημίου της Άγκυρας,

Η οικονομική κατάσταση των γηγενών Ρωμιών ανδρών που κατοικούσαν και εργάζονταν στην πόλη των Τρικάλων σύμφωνα με την οθωμανική απογραφή του 1846: οι ενορίες Αγίου Στεφάνου και Παναγίας Φανερωμένης (σελ. 159-195).

Γ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Triandaphyllos A. Sioulis, δρ αρχαιολογίας – θεολόγος,

Robert Mihajlovski, δρ ιστορίας της τέχνης,

Jovica Grozdanovski, φιλόλογος,

Hidden in plain sight by the many-eyed: Remembering the Metsovitan provenance of the fabled iconostasis in Bitola’s cathedral church dedicated to St. Demetrios (σελ. 199-220).

Δ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Ρενατα Δαλιανουδη, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Βασίλης Τσιτσάνης – Μάνος Χατζηδάκης: οι ανανεωτές του μεταπολεμικού λαϊκού τραγουδιού (σελ. 223-238).

Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ελενη Αλέξιου, Τα εργαλεία του παππού (διήγημα) (σελ. 241-243).

Ηλιασ Κεφαλας, Περί Γέροντος τινός (διήγημα) (σελ. 245-248).

Κωστας Μπουσιοπουλος (1937-2021), Ληθαίος (ποίημα) (σελ. 249).

Ο τόμος περιλαμβάνει ακόμη: «Νέα Βιβλία» (σελ. 251-252), «Βιβλιοκρισίες» (σελ. 253-258), «Σχόλια» (σελ. 259-274), «Νεκρολογίες (σελ. 275-300): Αλέξιος, Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών· Τάσος Ι. Κυριακίδης· Αθανάσιος Νάκας· Κωνσταντίνος Ι. Μπουσιόπουλος· Χαράλαμπος Στεργιούλης· Αθανάσιος Καμπύλης», τις «Δραστηριότητες του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων» (σελ. 302) και «Οδηγίες προς τους Συνεργάτες» (σελ. 303-304).