Εκδήλωση για τις προκλήσεις και ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό τομέα

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τον αγροδιατροφικό τομέα παρουσιάζονται σε δύο εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι Industry Disruptors Game Changers (IDGC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EIT Food, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του κλάδου.

Κλιματική Αλλαγή και Ελληνικός Αγροδιατροφικός Τομέας

Ο κλάδος της αγροδιατροφής είναι ένας από τους πλέον ευάλωτους στην κλιματική αλλαγή τομείς, αφού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και τις κλιματικές παραμέτρους. Η πρώτη εκδήλωση θα λάβει χώρα στην πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα στην αίθουσα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στις 18:00, με θέμα την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελληνική Αγροδιατροφή. Η εκδήλωση θέτει ως στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις αλλά και τις απειλές που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική αγροδιατροφή καθώς και τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τους νέους αγρότες.

Μεταξύ άλλων, θα τοποθετηθούν οι κ. Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Φάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Λάρισας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη», το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας και οι εταιρείες «MSCOMM» και «Spirito».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση «Κλιματική Αλλαγή & Ελληνικός Αγροδιατροφικός Τομέας» κάνοντας την εγγραφή σας εδώ.

Agriculture 4.0: New Generation of Farming

H δεύτερη εκδήλωση «Agriculture 4.0: New Generation of Farming» φιλοδοξεί τη συσπείρωση του οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής και τον παραγωγικό διάλογο γύρω από τις ευκαιρίες στη γεωργία ακριβείας και τις εφαρμογές στην καλλιέργεια του ρυζιού και του κρασιού. Η δεύτερη αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Α. Ριάδης, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-Helexpo).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση «Agriculture 4.0: New Generation of Farming» κάνοντας την εγγραφή σας εδώ.

Οι εκδηλώσεις αποτελούν μέρος μίας σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών από τους Industry Disruptors Game Changers και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EIT Food που στοχεύουν στην ενίσχυση και προώθηση του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα.