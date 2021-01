Εισβολή στο Καπιτώλιο: Η στιγμή που ταραξίες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό (video)

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο αποτυπώνεται η στιγμή που το πλήθος των ταραχοποιών καταφέρνουν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου την Τετάρτη.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο TikTok, και μετά κοινοποιήθηκε στο Twitter, τραβήχθηκε πίσω από τα αδύναμα κιγκλιδώματα που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ικανά να συγκρατήσουν τον όχλο υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ που παραβίασε τελικά το κτίριο του Καπιτωλίου.

Σε αυτό φαίνονται οι διαδηλωτές να σπρώχνουν με ευκολία τα οδοφράγματα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις είναι περιορισμένες. Πολλοί ανάμεσα στο πλήθος διακρίνονται να κυματίζουν αμερικανικές σημαίες και σημαίες υπέρ του Τραμπ. Παράλληλα, πολλά άτομα ακούγονται να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς καθώς ο όχλος καταφέρνει να περάσει τον αστυνομικό κλοιό.

This video of the siege of the Capitol on TikTok is crazy and different than I had seen pic.twitter.com/JXwvKVLjxB

— Matt Jones (@KySportsRadio) January 7, 2021