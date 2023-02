Εισέβαλαν στο Ευρωκοινοβούλιο δεκάδες οπαδοί του Οτσαλάν – Διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όταν ομάδα νεαρών Κούρδων εισέβαλε στην αίθουσα της Ολομέλειας και πέταξε τρικάκια.

Ειδικότερα, μία ομάδα Κούρδων διέκοψε τη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, διαμαρτυρόμενη και απαιτώντας την ελευθερία του φυλακισμένου Κούρδου πολιτικού Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Οι νομοθέτες της ΕΕ που συμμετείχαν σε μια σημαντική συζήτηση σχετικά με το βιομηχανικό σχέδιο της ΕΕ για την καθαρή μηδενική εποχή της Πράσινης Συμφωνίας εκκένωσαν τον χώρο και η συνεδρίαση ανεστάλη μέχρι νεωτέρας, όπως μεταδίδει το EURACTIV.

LAST MOMENT – #Kurdish Revolutionary Youth disrupts the #EuropeanParliament session demanding the freedom of Rêber APO!

Civil disobedience action is being carried out under the leadership of the members of TCŞ and TekoJIN! pic.twitter.com/efXdSpBK9W

— @[email protected] (@Antifa_Entsy) February 15, 2023