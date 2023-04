«Είμαι ακόμα ζωντανός»: Οι πρώτες δηλώσεις του πάπα Φραγκίσκου μετά τη νοσηλεία του

«Είμαι ακόμα ζωντανός», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το BBC ο πάπας Φραγκίσκος μετά την τριήμερη νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Ρώμης. Ο ποντίφικας διαγνώσθηκε με βρογχίτιδα και η άμεση χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, σημειώνεται.

Θυμίζουμε ότι ο ίδιος χρησιμοποίησε τα social media για να επικοινωνήσει με τους πιστούς από το νοσοκομείο. Από την πανεπιστημιακή κλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι, στην οποία νοσηλευόταν ο Φραγκίσκος, έγραψε στο Twitter ότι «οι δοκιμασίες της ζωής συμβάλλουν στο να εξαγνιστεί η καρδιά».

When experienced with faith, the trials and difficulties of life serve to purify our hearts, making them humbler and thus more and more open to God. #Lent

