Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Susan Brown

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή η Susan Brown, η οποία είχε γίνει ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «General Hospital» ως «Dr Gail Adamson». Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Η Susan Brown γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα το 1959 στη σειρά From These Roots, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στις σειρές «The Young Marrieds», «Bright Promise» και «Return to Peyton Place». Το 1977 μπήκε στη σειρά «General Hospital» όπου και παρέμεινε μέχρι το 1985.

