Εφτάψυχη γάτα: Έπεσε από τον πέμπτο όροφο φλεγόμενου κτιρίου και προσγειώθηκε ατάραχη

Eφτάψυχες είναι τελικά οι γάτες όπως αποδεικνύεται από το viral σάλτο μιας γάτας από τον 5ο όροφο φλεγόμενου κτιρίου στο Σικάγο των ΗΠΑ. Η γάτα, όπως φαίνεται και στο βίντεο της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Σικάγο, πήδηξε από το παράθυρο ενός διαμερίσματος, προσγειώθηκε κανονικά στα πόδια της, αναπήδησε και περπάτησε ατάραχη μακριά από το σημείο.

Σύμφωνα με τον Guardian, o κόσμος, που είχε συγκεντρωθεί και παρακολουθούσε τις απόπειρες κατάσβεσης, ακούγεται να φωνάζει βλέποντας την γάτα να πέφτει. Αρχικά, κρύφτηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο μέχρι να συνέλθει, όπως είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Λάρι Λάνγκφορντ, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να πηδήξει τον τοίχο και να μπει ξανά στο κτίριο.

Η γάτα δεν τραυματίστηκε, δήλωσε ο Λάνγκφορντ, προσθέτοντας ότι αναζητά τον ιδιοκτήτη της. Από την πυρκαγιά, που ξέσπασε για άγνωστους ακόμα λόγους, δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς το διαμέρισμα ήταν άδειο. Η έκταση των υλικών ζημιών, επίσης, δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021