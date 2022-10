Έχασε 90 κιλά για να μπορέσει να γεννήσει – Η συγκλονιστική ιστορία μιας 28χρονης

Σε μια απίστευτη μεταμόρφωση προχώρησε μια 28χρονη γυναίκα από το Μιζούρι των ΗΠΑ, αφού κινδύνεψε να χάσει το μωρό της εξαιτίας του βάρους της.

Η 28χρονη ενώ κυοφορούσε τον γιο της έφτασε τα 166 κιλά με την κύηση της να θεωρείται «εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου», κάτι που σημαίνει ότι τόσο η ίδια όσο και το έμβρυο κινδύνευαν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

27-year-old mom Kara Beck has lost over 200 pounds since her weight loss surgery. https://t.co/Kj0v9LkV8J pic.twitter.com/IgUndlmoQY

— Good Morning America (@GMA) March 18, 2021