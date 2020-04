Δομή στο Κρανίδι: «Ποδοπατούνται» για μια σακούλα με τρόφιμα

Η δομή που φιλοξενεί πρόσφυγες και μετανάστες στο Κρανίδι έχει τεθεί σε καραντίνα από τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν και βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό εργαζόμενη του ξενοδοχείου. Έκτοτε, βρέθηκε θετική μία 28χρονη πρόσφυγας από τη Σομαλία και, εντέλει, όλοι πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν εκεί.

Κι ενώ ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, τονίζει πως η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, οι εικόνες που δημοσιεύει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων προκαλούν σοκ, καθώς δείχνουν αιτούντες άσυλο να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο για μια σακούλα με τρόφιμα, από το κλιμάκιο ειδικής ομάδας που διανέμει φαγητό στη δομή.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

