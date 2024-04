Δίωξη σε κάτοικο της Μόσχας που είχε βάψει τα μαλλιά του μπλε και κίτρινα

Η ρωσική αστυνομία άσκησε δίωξη σε βάρος ενός κατοίκου της Μόσχας, ο οποίος κατηγορείται ότι δυσφήμησε το ρωσικό στρατό επειδή έβαψε τα μαλλιά του μπλε και κίτρινα, στα χρώματα της Ουκρανίας, έκανε γνωστό μια ρωσική μη κυβερνητική οργάνωση.

Ο Στανισλάβ Νετέσοφ μετέβη στις 28 Απριλίου σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της Μόσχας αφού την προηγουμένη είχε δεχθεί επίθεση, είχε ξυλοκοπηθεί και του είχαν κλέψει το τηλέφωνό του, εξηγεί η οργάνωση OVD-Info, η οποία παρακολουθεί την καταστολή φωνών που επικρίνουν το Κρεμλίνο και με την οποία ήρθε σε επαφή ο ενδιαφερόμενος.

