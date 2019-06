Δικαστική απόφαση: Άμβλωση σε γυναίκα με διανοητική αναπηρία

Βρετανικό δικαστήριο έδωσε εντολή να υποβληθεί σε διακοπή κύησης, σε άμβλωση, μια γυναίκα με διανοητική αναπηρία, κρίνοντας ενάντια στη θέληση της ίδιας και της μητέρας της, με τη δικαστή να κάνει λόγο για «θλιβερή» απόφαση, που είναι όμως, όπως σημειώθηκε, για το καλό της εγκύου.

Όπως γράφουν οι «New York Times», η γυναίκα είναι περίπου 20 χρονών και έχει την πνευματική ικανότητα ενός παιδιού 6-9 ετών. Είναι ασαφές το πώς έμεινε έγκυος, υπό ποιες συνθήκες, και για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας. Η ίδια διανύει την 22η εβδομάδα της κύησης.

«Γνωρίζω πως το να δίνει το κράτος την εντολή να διακοπεί η κύηση μιας γυναίκας ενώ η ίδια δεν θέλει κάτι τέτοιο είναι τεράστια παρέμβαση» δήλωσε η δικαστής, σημειώνοντας ωστόσο πως η ίδια καλείται να δράσει για το καλό της γυναίκας, και όχι με κριτήριο τι πιστεύει η κοινωνία για την άμβλωση.

Η 20χρονη έγκυος απευθύνθηκε στο βρετανικό σύστημα υγείας, το οποίο με τη σειρά του ζήτησε την άδεια του δικαστηρίου για να τερματίσει την κύηση. Η νεαρή και η μητέρα της -κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι πρώην μαία από τη Νιγηρία- έχουν δηλώσει πως δεν επιθυμούν την άμβλωση, ενώ η μητέρα της εγκύου έχει προσφερθεί να φροντίζει το μωρό.

A British court ruled that a woman with the mental age of a child must undergo an abortion against her wishes https://t.co/XG4nzEovez

— The New York Times (@nytimes) June 24, 2019