Διεθνής κατακραυγή για τα Βαρώσια: Ο  διπλωματικός μαραθώνιος Αθήνας-Λευκωσίας

Την περιθωριοποίηση της Τουρκίας στα διεθνή φόρα μετά τις νέες προκλητικές ενέργειες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τα Κατεχόμενα με το άνοιγμα των Βαρωσίων, επιχειρούν μεθοδικά και συντονισμένα Αθήνα και Λευκωσία. Το θέμα συζητείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ηδη έχουν αντιδράσει έντονα τα 5 μόνιμα μέλη του (ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα).

Η ειδική αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν οι πρόσφατες εξελίξεις στα Βαρώσια στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού.

Η ειδική αντιπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις δύο εκθέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες («ΟΥΝΦΙΚΥΠ» και «Καλές Υπηρεσίες»), καθώς και για τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

Όπως σημείωσε η κυρία Σπέχαρ, «το Συμβούλιο Ασφαλείας ακόμη διαβουλεύεται στο θέμα των Βαρωσίων και η Γραμματεία θα προχωρήσει σε ανακοίνωση σύντομα. Υπενθύμισα στο Συμβούλιο ότι ο γενικός γραμματέας έχει συστηματικά καλέσει τα μέρη να αποφύγουν οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για συνέχιση του διαλόγου, σε αναζήτηση κοινού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων».

Στην Κύπρο συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, το οποίο ενημερώθηκε για όλα τα διαβήματα στα οποία προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων και κατατέθηκαν προτάσεις από τα κόμματα για τρόπους περαιτέρω αντίδρασης, τις οποίες η κυβέρνηση θα μελετήσει.

Κύπρος: Οι εξαγγελίες πλήττουν καίρια τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Το Εθνικό Συμβούλιο επισημαίνει πως στόχος της Τουρκίας με τις νέες εξαγγελίες είναι η περαιτέρω προώθηση των σχεδιασμών της για οριστικοποίηση της διχοτόμησης.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως το Εθνικό Συμβούλιο επανέλαβε την κοινή θέση πως η αλλαγή του καθεστώτος τμήματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, από στρατιωτική σε περιοχή αστικής χρήσης, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ειδικά των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992), τα οποία καλούν για άμεση μεταβίβαση της περιοχής υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτές οι εξαγγελίες πλήττουν καίρια τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίτευξη συνολικής λύσης στη βάση των περί Κύπρου ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου, αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μητσοτάκης: Οι απόπειρες νομιμοποίησης παράνομων πεπραγμένων δεν παραπλανούν κανέναν

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν για το άνοιγμα των Βαρωσίων, δηλώνοντας χθες ότι οι απόπειρες νομιμοποίησης παράνομων πεπραγμένων δεν παραπλανούν κανέναν.

Σε παρέμβασή του χθες στην εκδήλωση «Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence», την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA), ο Κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο άνοιγμα των Βαρωσίων από τον Τούρκο πρόεδρο.

«Οι ανακοινώσεις από την τουρκική πλευρά, ανήμερα της επετείου των τραγικών γεγονότων του 1974, αποτελούν μία ακόμα απόδειξη -σε περίπτωση που χρειαζόταν- της απολύτως απαράδεκτης θέσης της Άγκυρας», τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Παρά τις σοβαρές προκλήσεις, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ενωμένες και προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη γειτονιά μας. «Ενωμένες στην αξίωση για τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ενωμένες στη διαρκή προσπάθεια για την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης με σημαντικούς εταίρους, στην περιοχή και πέρα από αυτή», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο διπλωματικός μαραθώνιος Δένδια

Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών έχει αποδυθεί σε διπλωματικό μαραθώνιο. Μετά το Ισραήλ, μετέβη στην Κύπρο, όπου συζήτησε τον συντονισμό της δράσης Αθήνας-Λευκωσίας έναντι της τουρκικής προκλητικότητας με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και τον ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αμέσως μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, παρόντος του κ. Χριστοδουλίδη, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι είχαν εκτενή συζήτηση για τα επόμενα βήματα της αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας.