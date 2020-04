Δίχτυ ασφαλείας 540 δισ. ευρώ για τους εργαζόμενους

Οι 27 της ΕΕ συμφώνησαν στη δημιουργία ενός ταμείου για την ανάκαμψη συνδεδεμένου με τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της ΕΕ και χαιρέτισαν το πλάνο της Κομισιόν για τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πέρας της Συνόδου.

«Αυτή η πανδημία θέτει τις κοινωνίες μας υπό σοβαρή πίεση. Η ευημερία κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ εξαρτάται από την ευημερία ολόκληρης της ΕΕ«, επισήμανε ο Πρόεδρος.

«Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Η καταπολέμηση του COVID19 και των συνέπειών του θα χρειαστούν χρόνο, αλλά έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο και έχουμε αναλάβει τολμηρή δράση», τόνισε.

«Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποίησαν την τέταρτη βιντεοδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του COVID-19 και των συνεπειών του. Έχουμε εκφράσει μια ισχυρή βούληση να προχωρήσουμε μαζί», ανακοίνωσε.

«Συζητήσαμε για την πρόοδο στις διάφορες διαστάσεις της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην πανδημία και χαιρετίσαμε τον Κοινό Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την άρση των μέτρων περιορισμού του COVID-19. Όλοι συμφωνήσαμε ότι η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών μας έρχεται πρώτη», τόνισε ο Πρόεδρος.

«Συμφωνήσαμε επίσης να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, ιδίως καθώς πλησιάζουμε την περίοδο των διακοπών και να συντονίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να διασφαλίσουμε τη σταδιακή και ομαλή άρση των περιορισμών», ανακοίνωσε ο Σ.Μισέλ.

«Χαιρετίσαμε τον κοινό χάρτη πορείας για ανάκαμψη. Καθορίζει ορισμένες σημαντικές αρχές, όπως η αλληλεγγύη, η συνοχή και η σύγκλιση. Προσδιορίζει περαιτέρω τέσσερις βασικούς τομείς δράσης: μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά, μια πρωτοφανή επενδυτική προσπάθεια, ενεργώντας παγκοσμίως και ένα λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης», σημείωσε.

«Είναι υψίστης σημασίας η αύξηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης και η παραγωγή βασικών αγαθών στην Ευρώπη», επεσήμανε ο Πρόεδρος.

«Μετά τη συνάντηση της Ευρωομάδας σε περιεκτική μορφή στις 9 Απριλίου 2020, εγκρίναμε τη συμφωνία για τρία σημαντικά δίχτυα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους κυρίαρχους, που ανέρχονται σε ένα πακέτο αξίας 540 δισεκατομμυρίων ευρώ», σημείωσε.

«Ζητήσαμε να τεθεί σε λειτουργία το πακέτο έως την 1η Ιουνίου 2020», τόνισε ο Σ.Μισέλ.

«Συμφωνήσαμε επίσης να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης, το οποίο είναι απαραίτητο και επείγον. Αυτό το ταμείο πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους, να απευθύνεται στους τομείς και τα γεωγραφικά μέρη της Ευρώπης που πλήττονται περισσότερο και να είναι αφιερωμένο στην αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης», ανακοίνωσε ο Πρόεδρος.

«Επομένως, έχουμε αναθέσει στην Κομισιόν να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και να υποβάλει επειγόντως μια πρόταση που να είναι ανάλογη με την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε.

«Η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη σχέση με το ΠΔΠ, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση και τις συνέπειές της», ανέφερε ο Σάρλ Μισέλ.

«Το Eurogroup σε περιεκτική μορφή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την οικονομική κατάσταση και να προετοιμάζει το έδαφος για μια ισχυρή ανάκαμψη», ανακοίνωσε.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι να δώσουμε την απαραίτητη ώθηση για να εργαστούμε σε σχέση μετο ταμείο ανάκαμψης, καθώς και το ΠΔΠ, έτσι ώστε να βρεθεί μια ισορροπημένη συμφωνία και για τα δύο το συντομότερο δυνατόν», τόνισε.

«Οι παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης από την Τουρκία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου αναφέρθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη», δήλωσε ο Σάρλ Μισέλ. «Εκφράσαμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο και υπενθυμίσαμε και επιβεβαιώσαμε τα προηγούμενα συμπεράσματά μας σχετικά με αυτό το θέμα», ανέφερε o Σάρλ Μισέλ.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι οι 27 αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια τηλεδιάσκεψη με τα Δυτικά Βαλκάνια στις 6 Μαΐου.

Ναι σε επιχορηγήσεις, όχι σε νέο χρέος

Έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ για την επανεκκίνηση της οικονομίας έδωσε στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν παρέλειψε ωστόσο να αναφερθεί στο εμβόλιο για την πανδημία, αλλά και στην τουρκική προκλητικότητα.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάφερε μεταξύ άλλων:

Ταμείο Αποκατάστασης: Επιχορηγήσεις και όχι δημιουργίας νέου χρέους των κρατών-μελών

Τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την επείγουσα συγκρότηση ενός Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery Fund) επιπροσθέτως της λειτουργίας του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Ο Πρωθυπουργός δήλωσε σύμφωνος με την άποψη ότι το Ταμείο αυτό πρέπει να είναι πολύ μεγάλο (huge) και ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κάποιου είδους κοινό εργαλείο μακροπρόθεσμου χρέους.

Το Ταμείο θα πρέπει να λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς και να εστιάσει πρωτίστως σε επιχορηγήσεις προς τα κράτη μέλη παρά σε δάνεια. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε περαιτέρω αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ», προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε δε ότι μια στρατηγική η οποία δεν θα επιβαρύνει το δημόσιο χρέος κάθε χώρας, θα ήταν πράξη προς το συμφέρον όλων των χωρών κι όχι μόνο πράξη αλληλεγγύης.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε δε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά «πολύ λίγα, πολύ αργά» (too little, too late), φράση που νωρίτερα είχε χρησιμοποιήσει και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Για τις μετακινήσεις και ειδικά για τον τουρισμό

Ο κ. Μητσοτάκης Πρότεινε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel να ζητήσει από την Κομισιόν την επεξεργασία μιας πολύ συγκεκριμένης πρότασης για την επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων, το συντομότερο δυνατόν. Επεσήμανε δε, ότι η Ενιαία Αγορά δεν υφίσταται μόνο για να υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών αλλά έχει ως πυλώνα και την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό, και δίνοντας έμφαση στον τουρισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να υπάρξει το συντομότερο κοινή δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: «Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή στήριξη, μια χειροπιαστή απόδειξη θα ήταν να στηριχθεί ο τουρισμός στις χώρες του Νότου», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί εγκαίρως ένα θετικό σήμα στην τουριστική αγορά, καλώντας όλες τις πλευρές να εργαστούν με ταχύτητα.

Για τις πατέντες πιθανού εμβολίου για τον κορονοϊό

Επανέλαβε την πρόταση που έχει ήδη διατυπώσει για μια κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις πατέντες ενός πιθανού εμβολίου κατά του κορονοϊού προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των κρατών-μελών σε αυτό όταν θα φτάσουμε στη φάση της μαζικής παραγωγής εμβολίων.

Στο επίκεντρο η τουρκική προκλητικότητα

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα προς την Τουρκία για τις προκλητικές ενέργειες της τόσο στο Αιγαίο όσο κι έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ένταση των τουρκικών παραβιάσεων μέσω υπερπτήσεων οι οποίες αναβαθμίζουν το επίπεδο των προκλήσεων από τη γείτονα χώρα, ιδιαίτερα μετά και την πρόσφατη αποτυχία της Άγκυρας στην προσπάθεια της να παραβιάσει τα σύνορα στον Έβρο.