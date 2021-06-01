Διακοπές ρεύματος από την Πέμπτη έως το Σάββατο σε Σκόπελο και Αλόννησο

Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο στην Σκόπελο και στην Αλόννησο προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα σημειωθούν:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΠΟ ΩΡΑ 8.00 – 14.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙ) – ΠΑΛΑΙΟ ΚΛΗΜΑ (ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ) – ΕΛΙΟΣ – ΜΗΛΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙ – ΑΝΤΡΙΝΑ – ΠΑΝΟΡΜΟΣ – ΔΙΤΡΟΠΟ – ΑΛΥΚΙΑΣ – ΠΕΥΚΙΑΣ – ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ – ΑΓΝΩΝΤΑΣ – ΣΤΑΦΥΛΟΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΣΤΡΙΑ).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΠΟ ΩΡΑ 8.00 – 11.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΕΛΙΟΣ (ΛΕΜΟΝΗ) ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΦΥΛΟΥ – ΔΡΑΚΟΝΤΟΣΧΙΣΜΑ.
ΑΠΟ ΩΡΑ 8.00 – 11.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΠΟ ΩΡΑ 8.00 – 14.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ – ΠΑΛΑΙΟ ΚΛΗΜΑ (ΑΝΩ ΧΩΡΙΟ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΙΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ – ΑΝΑΝΙΑΣ – ΚΑΡΥΑ – ΔΙΑΚΟΠΙ – ΡΑΧΕΣ – ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ – ΓΛΥΣΤΕΡΙ – ΧΥΤΑ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ – ΧΩΡΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΣΤΑΦΥΛΟΣ.