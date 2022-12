Δεύτερη η ελληνική κουζίνα σε λίστα με τις 95 καλύτερες του κόσμου: Τα παϊδάκια ξεπέρασαν γνωστά ιταλικά πιάτα

Είναι γνωστό πως την ελληνική κουζίνα την αγαπούν οι περισσότεροι σε όλο τον κόσμο και αυτό δεν το λέμε απλώς για να… ευλογήσουμε τα γένια μας.

Υπάρχουν και αποδείξεις γι’ αυτό αφού οι ελληνική κουζίνα, σύμφωνα με το tasteatlas.com βρίσκεται στην δεύτερη θέση της λίστας με τις 95 καλύτερες του κόσμου.

Μάλιστα αν μπει κανείς στο συγκεκριμένο site μπορεί να δει εστιατόρια από όλη την Ελλάδα τόσο από την πρωτεύουσα όσο και από τα νησιά, όπως στη Νάξο και την Κρήτη.

Which one is your favorite? Full top 95 list: https://t.co/194Xj0ZMZ4 pic.twitter.com/v4uYHnGzGD

Τα καλύτερα πιάτα στον κόσμο

Όσο για τα καλύτερα πιάτα της συγκεκριμένης λίστας, τα παϊδάκια είναι στην 15η θέση αφήνοντας πίσω τους τον αγαπημένο σε όλους γύρο ο οποίος βρίσκεται στην 31η.

Ωστόσο το γιουβέτσι είναι στην 36η θέση και στην 41η ο μπακαλιάρος.

What’s your favorite dish in the world?

Full top 100 best dishes in 2022: https://t.co/TVbd3jHohu pic.twitter.com/28jJDn0kmx

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 23, 2022