Δενδροφύτευση στο 13ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Δενδροφύτευση πραγματοποίησαν μαθητές εκπαιδευτικοί και γονείς του 13ου Νηπιαγωγείου Βόλου στο πεζοδρόμιο του Νηπιαγωγείου επί της οδού Καποδιστρίου. Η σχολική δράση έγινε στα πλαίσια συμμετοχής του σχολείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning με τίτλο “Forest starts from seeds in our hands”, συμμετοχής του σχολείου στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο “Μαθαίνω για τα δάση” της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με τίτλο “Προστάτεψε το δάσος”.

Για την πραγματοποίηση της δράσης σημαντική ήταν η συνεργασία με την κ. Ελένη Καρανότα της Υπηρεσίας Πράσινου του Δήμου Βόλου, υπηρεσίας που χορήγησε στο Νηπιαγωγείο μας ένα δενδρύλλιο νεραντζιάς. Σημαντική ήταν και η συμβολή των γονέων που βοήθησαν στη δενδροφύτευση αλλά και στην κατασκευή προστατευτικού πλέγματος για το δενδρύλλιο. Επίσης σημαντική ήταν η επίσκεψη του γεωπόνου κ. Στέργιου Δραγατζίκη στο σημείο της δενδροφύτευσης που έδωσε συμβουλές σε παιδιά και εκπαιδευτικούς, για την περιποίηση του φυτού.

Η δράση υλοποιήθηκε στη φιλοσοφία του εθελοντισμού σε περιβαλλοντικά ζητήματα και της λογικής ότι η συνεργασία προσάγεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.