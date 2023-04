Δεν το χωρά ο νους: 18χρονη… κατάπιε ολόκληρο κινητό και της το αφαίρεσαν μετά από εξαντλητική εγχείρηση – Ο λόγος

Μια 18χρονη κοπέλα στην Ινδία χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση αφού κατάπιε το κινητό τηλέφωνο της κατά τη διάρκεια καυγά με τον αδελφό της.

«Η διαμάχη μεταξύ των αδελφών οδήγησε στην τροπή των γεγονότων», δήλωσε στους Times of India ένας γιατρός που συμμετείχε στην επέμβαση για την οικογενειακή διαμάχη, η οποία σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Bhind της Madhya Pradesh.

Ο αδελφός και η αδελφή φέρονται να διαπληκτίζονταν για ένα κινεζικής κατασκευής κινητό τηλέφωνο, όταν η έφηβη αποφάσισε να τερματίσει τη διαμάχη τους με έναν παράξενο τρόπο – καταπίνοντας την εν λόγω κινητή συσκευή.

