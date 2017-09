Οι δέκα πλουσιότερες κληρονόμοι του πλανήτη

Είναι τα παιδιά εκείνα τα οποία από τότε που γεννήθηκαν είχαν εξασφαλίσει οικονομικά τις ζωές τους. Κόρες, εγγονές δισέγγονες αλλά και σύντροφοι (στην περίπτωση της Yoko Ono) μερικών από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, οι δέκα κυρίες που φιλοξενεί αυτό το αφιέρωμα έχουν απίστευτα προνόμοια αλλά και μεγάλες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι σίγουρο: Το όνομά τους είναι «χρυσάφι» και το γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτές είναι δέκα από τις πλουσιότερες κληρονόμους του κόσμου:



Κληρονόμος των εταιρειών Estée Lauder

Η εγγονή της Estée Lauder και του Joseph Lauder, η Aerin Lauder είναι σήμερα διευθύντρια style και image της εταιρείας. Έχει επίσης τη δική της σειρά καλλυντικών, αρωμάτων, ρούχων και επίπλων.



Κληρονόμος της Dell Inc.

Η Alexa Dell είναι η κόρη του Michael Dell, CEO και ιδρυτή της Dell, της κορυφαίας εταιρείας υπολογιστών. Είναι ο 37ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 20,8 δισ. δολ. σύμφωνα με το Forbes.



Κληρονόμος της Versace

Ανηψιά του αείμνηστου σχεδιαστή Gianni Versace, η Allegra Versace κατέχει το 50 τοις εκατό των μετοχών της εταιρείας του θείου της. Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο μετά τα 18α γενέθλιά της, είναι διευθύντρια του οίκου από το 2011. Έχει εργασθεί και ως θεατρική ενδυματολόγος.



Κληρονόμος της Hearst Communications

Η δισέγγονη του μεγιστάνα του Τύπου William Randolph Hearst, η Amanda Heart εργάζεται ως market editor στο περιοδικό Marie Claire. Έχει ιδρύσει τον οργανισμό Friends of Finn, για τις συνθήκες που μεγαλώνουν τα κουτάβια στα εκτροφεία και είναι αντιπρόεδρος της περιβαλλοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Riverkeeper.



Κληρονόμος της LVMH-Moët Hennessy Louis Vuitton

Η κόρη του Bernard Arnault, προέδρου της LVMH, μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση σε ηλικία 28 ετών ως το νεαρότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Σήμερα είναι διευθύντρια και αντιπρόεδρος της Louis Vuitton.



Κληρονόμος του Οργανισμού Trump

ΗIvanka Trump υπήρξε αντιπρόεδρος της εταιρείας και σύμβουλος του ριάλιτι του πατέρα της “The Apprentice.” Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Donald Trump διορίστηκε βοηθός του πατέρα της ενώ παράλληλα εξακολουθεί να ασχολείται με τη δική της επιχείρηση μόδας.



Κληρονόμος της περιουσίας του Presley, Graceland

Κόρη του θρύλου Elvis Presley και της ηθοποιού και επιχειρηματία Priscilla Presley, η Lisa Marie Presley είναι σήμερα η μοναδική κληρονόμος της Graceland από τα 25α της γενέθλια. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ: “To Whom It May Concern,” “Now What” και “Storm & Grace.”



Κληρονόμοι των ξενοδοχείων Hilton

Η δισέγγονη του Conrad Hilton, του ιδρυτή της αλυσίδας ξενοδοχείων Hilton Hotels, Paris Hilton έγινε διάσημη ως το κορυφαίο ‘It girl’ της Νέας Υόρκης το 2001. Μετά από ένα σκάνδαλο με μια κασέτα που διέρρευσε, συμμετείχε σε ένα ριάλιτι με τίτλο “The Simple Life” και εμφανίστηκε σε μια σειρά από ταινίες και εκπομπές. Πέρα από τις υποκριτικές της ικανότητες, έχει δοκιμάσει την τύχη της και στο τραγούδι κυκλοφορώντας το 2006 το σινγκλ “Stars Are Blind”. Έχει επίσης τις προσωπικές της σειρές αρωμάτων, ρολογιών και παπουτσιών. Η μικρότερη αδελφή της, η Nicky Hilton, κυκλοφορεί κι εκείνη σειρές με ρούχα και κοσμήματα. Έχει σχεδιάσει επίσης τσάντες για εταιρείες όπως η Samantha Thavasa, η eLuxe και η Linea Pelle.



Κληρονόμοι του Ομίλου Formula One

Οι κόρες του Bernie Ecclestone, η Petra Stunt (αριστερά) είναι μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας, ενώ η αδελφή της Tamara Ecclestone εργάζεται στην τηλεόραση και είναι μοντέλο.



Κληρονόμος της περιουσίας του John Lennon

Μετά το θάνατο του John Lennon, η χήρα του, τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και ακτιβίστρια υπέρ της ειρήνης αποτελεί την μοναδική εκτελέστρια και διαχειρίστρια της περιουσίας του. Γεγονός που της δίνει τον απόλυτο έλεγχο των δικαιωμάτων των τραγουδιών των Beatles και της εικόνας και κληρονομιάς του θρυλικού γκρουπ.

ΠΗΓΗ: msn