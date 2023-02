Deadpool 3: Έρχεται το τρίτο μέρος της ταινίας με την Emma Corrin σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Η Έμα Κόριν (Emma Corrin), γνωστή για την ερμηνεία της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στο βασιλικό δράμα «The Crown», εντάσσεται στον κόσμο της Marvel (Marvel Cinematic Universe). Η ηθοποιός θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Ράιαν Ρέινολντς και τον Χιου Τζάκμαν στο τρίτο μέρος του «Deadpool».

Για τον ρόλο που θα αναλάβει η Κόριν δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες. Το «Deadpool 3» έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο Ρέινολντς γιόρτασε την προσθήκη της Κόριν στην ομάδα των ηθοποιών του Deadpool στο Twitter γράφοντας: «Νέα προσθήκη στην οικογένεια! Την οικογένεια Deadpool, για λόγους σαφήνειας. Που είναι ακριβώς σαν μια πραγματική οικογένεια… Καλώς ήρθες, Έμα Κόριν!».

New addition to the family! The Deadpool family, for clarity. Which is just like a real family except with less swearing… Welcome, Emma Corrin! ⚔️❤️⚔️ pic.twitter.com/LSobi4AqO9

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 14, 2023