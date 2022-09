Coolio: Πέθανε στα 59 του ο ράπερ – Είχε ηχογραφήσει το διαχρονικό «Gangsta’s Paradise»

Ο Αμερικανός ράπερ Coolio, γνωστός για την εμβληματική επιτυχία Gangsta’s Paradise, πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

Ο μάνατζέρ του δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο καλλιτέχνης βρέθηκε αναίσθητος στο πάτωμα του μπάνιου του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες.

Ο Coolio άρχισε να κάνει μουσική τη δεκαετία του 1980, αλλά εδραίωσε τη θέση του στην ιστορία του χιπ χοπ όταν ηχογράφησε το Gangsta’s Paradise το 1995.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, ο μάντζέρ του δήλωσε στο TMZ το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση, ότι οι νοσοκόμοι πίστευαν ότι μπορεί να είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Καριέρα δεκαετιών

Ο Coolio, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Artis Leon Ivey Jr, κέρδισε ένα Grammy για το Gangsta’s Paradise, το οποίο ήταν μέρος του soundtrack για την ταινία Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια τη Michelle Pfeiffer.

Το αξέχαστο κομμάτι συνεχίζει να ακούγεται ευρέως και μόλις ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

Σε μια καριέρα που εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες ηχογράφησε οκτώ στούντιο δίσκους και κέρδισε ένα American Music Award και τρία MTV Video Music Awards.

Άλλες επιτυχίες του ήταν τα Fantastic Voyage, Rollin’ With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New) και Too Hot.

Ήταν ενεργός μέχρι τον θάνατό του -ο Coolio, μάλιστα, βρισκόταν στη μέση μιας περιοδείας με άλλα αστέρια της δεκαετίας του ’90, όπως ο Vanilla Ice και ο Young MC και έδωσαν συναυλία στο Τέξας μόλις πριν από λίγες ημέρες.

«Έχω φρικάρει. Μόλις έμαθα ότι ο καλός μου φίλος Coolio πέθανε», έγραψε ο Vanilla Ice στο Twitter.

Το «κομμάτι» της ηθοποιίας, η φιλανθρωπία και η πολιτική

Ο Coolio είναι επίσης γνωστός για τη συμμετοχή του στη σειρά του Nickelodeon Kenan and Kel, ενώ ο ίδιος τραγουδούσε για κάποιο καιρό και το μουσικό θέμα της σειράς.

Ο Coolio δημιούργησε και την τηλεοπτική σειρά Cookin’ with Coolio, στην οποία ο ίδιος μαγειρεύει και τραγουδάει ταυτόχρονα.

Ο Coolio έχει επίσης ασχοληθεί με τη φιλανθρωπία και τον κοινωνικό ακτιβισμό. Ο ίδιος επιλέχθηκε από την Environmental Justice and Climate Change ως επίτιμο μέλος της και γύρισε την Αμερική για να επισκεφτεί κολέγια και πανεπιστήμια για Αφροαμερικανούς, όπου έδωσε ομιλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Έχει ασχοληθεί και με την πολιτική, καθώς διοργάνωσε τις προεκλογικές εκστρατείες της ηθοποιού πορνογραφικών ταινιών Σερί ΝτεΒίλ για διάφορα αξιώματα ως μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος.

