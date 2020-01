Χρυσές Σφαίρες 2020: Στον Joaquin Phoenix για το «Joker» ο Α’ ανδρικός ρόλος -Καλύτερη ταινία το 1917, η λίστα με τα βραβεία

Καλύτερη ταινία αναδείχθηκε το «1917» του Σαμ Μέντες, οποίος απέσπασε και βραβείο σκηνοθεσίας, ενώ ο «Joker» Joaquin Phoenix πήρε Χρυσή Σφαίρα πρώτου ανδρικού σε δραματική ταινία.

Η Ρενέ Ζελβέγκερ να βραβεύτηκε για την ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία «Judy».

Καλύτερη κωμωδία αναδείχθηκε το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο, ενώ ο Τάρον Εγκερτον πήρε Χρυσή Σφαίρα πρώτου ανδρικού σε μιούζικαλ-κωμωδία με το «Rocketman».

Ολοι οι νικητές των βραβείων Χρυσές Σφαίρες

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΔΡΑΜΑ 1917, του Σαμ Μέντες

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ Joaquin Phoenix, Joker

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ Ρενέ Ζελβέγκερ, Judy

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Κάποτε στο Χόλιγουντ του Κουέντιν Ταραντίνο

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Τάρον Εγκερτον, Rocketman

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ακουαφίνα, The Farewell

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ Μπραντ Πιτ, Κάποτε στο Χόλιγουντ

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ Λόρα Ντερν, Ιστορία Γάμου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Σαμ Μέντες, 1917

ΣΕΝΑΡΙΟ Κουέντιν Ταραντίνο, Κάποτε στο Χόλιγουντ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ANIMATION Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ, του Κρις Μπάτλερ

ΜΟΥΣΙΚΗ Χίλντουρ Γκούντναντότιρ, Joker

ΤΡΑΓΟΥΔΙ I’m Gonna Love Me Again, Ελτον Τζον και Μπέρνι Τάουπιν από το Rocketman

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν-χο

Χρυσες Σφαίρες στην κατηγορία τηλεοπτικές παραγωγές

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΔΡΑΜΑ

Succession

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Ολίβια Κόλμαν, The Crown

A’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Μπράιαν Κοξ, Succession

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Fleabag

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Φίμπι Γουόλερ- Μπριτζ, Fleabag

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Ράμι Γιουσέφ, Ramy

KΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Chernobyl

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Ράσελ Κρόου, The Loudest Voice

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Μισέλ Γουίλιαμς, Fosse/Verdon

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Chernobyl

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Πατρίσια Αρκέτ, The Act