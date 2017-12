Οι χειρότεροι κωδικοί πρόσβασης του 2017 – Κι όμως χρησιμοποιούν ακόμη το «123456»

Μπορεί σε αρκετούς το «1111» ή το «123456» να αποτελούν τους πιο «χαζούς» κωδικούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος για να «κλειδώσει» έναν λογαριασμό, ωστόσο, κάποιοι εξακολουθούν να τους «αγαπούν» και να τους επιλέγουν.

Ο πάροχος διαχείρισης κωδικών πρόσβασης Splash Data, δημοσίευσε τους χειρότερους κωδικούς του 2017, συλλέγοντας δεδομένα από 5 εκατ. κωδικούς που διέρρευσαν από χρήστες στη Βόρεια Αμερική και τη δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την SplashData, τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης από την παραβίαση ασφαλείας της Yahoo που επηρέασε 3 δισ. λογαριασμούς.

Οπως και πέρυσι, ο πρώτος και ο δεύτερος κωδικός ήταν το «123456» και το «Password», αντίστοιχα, ενώ το «12345» έπεσε δύο θέσεις.

Από τους κωδικούς βλέπουμε πως αρκετοί είναι φαν ταινιών και σειρών, τις οποίες και χρησιμοποίησαν. Οι φαν τους Star Wars και του Game of Thrones φαίνεται πως είναι πολλοί!

Αναλυτικά η λίστα με τους χειρότερους κωδικούς του 2017:

123456

Password

12345678

qwerty

12345

123456789

letmein

1234567

football

iloveyou

admin

welcome

monkey

login

abc123

starwars

123123

dragon

passw0rd

master

hello

freedom

whatever

qazwsx

trustno1

Πηγή: iefimerida