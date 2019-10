Χιλιάδες Ιρανές γυναίκες πήγαν στο γήπεδο για πρώτη φορά (videos)

Ήταν ημέρα γιορτής για το ποδόσφαιρο του Ιράν. Οχι τόσο για το εξωπραγματικό 14-0 της Εθνικής ομάδας της χώρας επί της Καμπότζης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο για το γεγονός ότι για πρώτη φορά έπειτα από 40 χρόνια απαγορεύσεων, επετράπη στις Ιρανές γυναίκες να παρακολουθήσουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου.

Περίπου 3.500 Ιρανές βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (10/10) στο στάδιο Αζάντι της Τεχεράνης. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική και γιορτινή από νωρίς καθώς το κομμάτι της εξέδρας που φιλοξένησε τις κυρίες όλων των ηλικιών γέμισε περίπου δυο ώρες πριν από τη σέντρα.

Την ώρα που το υπόλοιπο γήπεδο ήταν σχεδόν άδειο, από την γυναικεία κερκίδα ακούγονταν φωνές, τραγούδια, συνθήματα και βουβουζέλες, ενώ κυμάτιζαν σημαίες του Ιράν.

Μάλιστα, μόλις η αποστολή της Εθνικής Ιράν έφτασε στο γήπεδο, οι παίκτες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκαν προς το μέρος που βρίσκονταν οι Ιρανές, προκειμένου να τις χειροκροτήσουν και να τις καλωσορίσουν. Κάτι ανάλογο συνέβη και μετά το τέλος του αγώνα σε ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα.

Το πρώτο σημαντικό βήμα έγινε για να σπάσει μια κακή παράδοση πολλών δεκαετιών. Ωστόσο το ερώτημα που εγείρεται είναι αν οι αρχές του Ιράν θα επεκτείνουν την άρση της απαγόρευσης και για τους αγώνες του ιρανικού πρωταθλήματος το οποίο αρχίζει σε δύο εβδομάδες.

Ηδη στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν αντιδράσεις από ομάδες φανατικών για το γεγονός ότι επετράπη στις γυναίκες η είσοδος στο γήπεδο, ενώ εκφράζονται φόβοι για αντίποινα εφόσον σταθεροποιηθεί η παρουσία γυναικών στο γήπεδο.

Σημειωτέον ότι τα 14 γκολ των Ιρανών επιτεύχθηκαν στα εξής λεπτά: 5′, 11′, 18′, 22′ 35′, 40′, 44′, 48′, 54′, 60′, 65′, 67′, 85′ και 88′, ενώ τέσσερα απ’ αυτά πέτυχε ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου, Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Αλ Σαλίγια του Κατάρ.

Pleased to be among #women who are at Azadi Stadium today watching #Iran 🇮🇷 – #Cambodia 🇰🇭 game ⚽️

Universal language of #sport brings people together, teaches teamwork and tolerance.

Congrats to Iranian women on this big milestone. pic.twitter.com/TKgH1zVeci

— Ugochi Daniels (@daniels_ugochi) October 10, 2019