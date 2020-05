Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζουν βιβλίο με κρυμμένα μυστικά που «καίνε» το παλάτι

Πολλοί είναι αυτοί που πίστεψαν πως η είσοδος της διαζευγμένης, κατά το ήμισυ Αφροαμερικανίδας, ηθοποιού, που γνώριζε οικουμενική αναγνωρισιμότητα λόγω του ρόλου της στην επιτυχημένη σειρά «Suits», στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σήμανε έναν αέρα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού σε μια μάλλον παρωχημένη μοναρχία. Η Μέγκαν όμως τους διέψευσε, παίρνοντας την απόφαση να απομακρυνθεί μια για πάντα από το συγκεκριμένο καθεστώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Παλάτι καλείται να αντιμετωπίσει τον διχασμό, τα σχόλια του Τύπου και την έκθεση της προσωπικής ζωής των μελών -έστω και πρώην- σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανησυχία

Το βιβλίο όμως που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον προσεχή Αύγουστο φαίνεται πως έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας. Η βιογραφία της Μέγκαν και του Χάρι υπόσχεται να διηγηθεί την κοινή ζωή του ζευγαριού μέσα σε 320 σελίδες.

Η γνωριμία τους, η απόφαση της Μέγκαν να εγκατασταθεί στην Αγγλία, ο γάμος στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ αλλά και ο ερχομός του πρώτου τους παιδιού είναι θέματα, η εξιστόρηση των οποίων ελάχιστα θα ενοχλούσε τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους και μικρό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε σε όσους σκόπευαν να τη διαβάσουν.

Το ζήτημα είναι ότι μέσα σε αυτές τις σελίδες θα γίνουν αποκαλύψεις που σχετίζονται με την απόφαση του ζευγαριού να αποχαιρετήσει τη ζωή στα ανάκτορα, να απαρνηθεί τους βασιλικούς τίτλους και να κάνει μια νέα αρχή στη γενέτειρα της Μέγκαν. Με τίτλο «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family», οι δημοσιογράφοι Ομιντ Σκόμπι και Κάρολιν Ντουράντ, που συγγράφουν τη βιογραφία, αναμένουν την έκδοση ενός πραγματικού best seller.

Δεν θα μπορούσαν να ελπίζουν και σε κάτι λιγότερο, άλλωστε, καθώς, όπως όλα δείχνουν, η προπώληση σπάει κάθε ρεκόρ. Φιγουράροντας στις πρώτες θέσεις της λίστας της Amazon με τα 10 βιβλία που είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία, μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί τι πρόκειται να συμβεί όταν κυκλοφορήσει επίσημα στις 11 Αύγουστου από τον εκδοτικό οίκο Dey Street Books.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο harpersbazaar.com ο Σκόμπι αναφέρει: «Πρόκειται για την ακριβή εκδοχή του δικού τους ταξιδιού και την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τις διαστρεβλωμένες δημοσιεύσεις για τη ζωή τους. Εχουν συμβεί τόσα τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που μαζί με την Κάρολιν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το συγκεκριμένο έργο. Υπήρχαν ανατροπές που νομίζω ότι κανείς δεν τις περίμενε – ούτε καν ο Χάρι και η Μέγκαν. Αυτό το βιβλίο σκοπό έχει να επικοινωνήσει την έγκυρη εκδοχή της κοινής τους ζωής, μακριά από πρωτοσέλιδα και αναληθείς πληροφορίες».

Είναι γνωστό στον βρετανικό Τύπο πως η πρώην δούκισσα του Σάσεξ διατηρεί στενή σχέση με τους δημοσιογράφους και συγγραφείς της βιογραφίας, Σκόμπι και Ντουράντ. Μάλιστα στον Ομιντ Σκόμπι έχει αποδοθεί από την «Daily Mail» πολλές φορές ο χαρακτηρισμός «φερέφωνο της Μέγκαν». Η παραπάνω πληροφορία καθιστά σαφές πως στο βιβλίο θα αποτυπωθεί μάλλον ένα ιδιαίτερα γοητευτικό πορτρέτο του ζευγαριού.

Εξομολογήσεις

Οι φήμες θέλουν τη Μέγκαν και τον Χάρι να παραχώρησαν στους δημοσιογράφους πληροφορίες της ζωής τους και καλά κρυμμένα μυστικά πολύ πριν πάρουν την απόφαση να μετακομίσουν στη Βόρεια Αμερική. Στις σελίδες του βιβλίου, λοιπόν, είναι πιθανό να φιλοξενηθούν δηλώσεις στενών φίλων και συνεργατών των Σάσεξ, οι οποίοι πρωτύτερα παροτρύνθηκαν μάλλον από το ίδιο το ζευγάρι να μιλήσουν. Η συγκεκριμένη ιστορία γυρνάει τους παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας στο παρελθόν, καθώς θυμίζει κατά πολύ την απόφαση της πριγκίπισσας Νταϊάνα να συμμετάσχει μυστικά στη βιογραφία «Diana: Her True Story».

Η ίδια τότε ηχογραφούσε σε κασέτες εξομολογήσεις της και τις έστελνε μέσω μεσάζοντα στον συγγραφέα του βιβλίου, Αντριου Μόρτον, με μοναδικό όρο να παραμείνει κρυφή η ανάμειξή της. Παράλληλα, η απόφαση να εκδοθεί το βιβλίο τον Αύγουστο, μήνα που για τη βασιλική οικογένεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κάνει πολλούς να αναρωτηθούν αν όλα τα παραπάνω είναι απλά τυχαίες συμπτώσεις ή αποφάσεις του ζευγαριού να βαδίσουν στην πεπατημένη.

Η δικαστική μάχη με τα media και η συνέντευξη στην Οπρα

Ανάμεσα στα θέματα που είναι άγνωστο ακόμα αν θα θίξει η βιογραφία είναι η δικαστική διαμάχη των Σάσεξ με τον βρετανικό Τύπο. Η απόφαση της Μέγκαν να μηνύσει τη «Mail on Sunday» μετά τη δημοσιοποίηση της χειρόγραφης επιστολής που έστειλε στον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, και στην οποία του ζητούσε να σταματήσει να εκθέτει τα προσωπικά τους θέματα στον Τύπο, πυροδότησε νέες αναταραχές στην καθημερινότητά της.

Σε συνέχεια της μήνυσης το ζευγάρι έστειλε από κοινού επιστολή στους εκδότες των «Sun», «Daily Mail», «Mirror» και «Express», όπου τους κατηγόρησε για «διαστρεβλωμένα, ψευδή και αδιάκριτα δημοσιεύματα πέρα από τη λογική», διευκρινίζοντας πως στο εξής δεν πρόκειται να απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα των δημοσιογράφων που τις εκπροσωπούν. Και μπορεί οι ίδιοι με τον τρόπο τους να έθεσαν το εμπάργκο στις συγκεκριμένες εφημερίδες, ο δικαστής Μαρκ Γουόρμπαϊ, ωστόσο, έχει διαφορετική άποψη. «Δεν θεωρώ ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί στοιχειοθετούν την υπόθεση. Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς διατυπώνονται ως άσχετοι με τον σκοπό για τον οποίο προβάλλονται.

Μερικοί αποτυγχάνουν ή είναι ανεπαρκώς λεπτομερείς», αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, δικαιώνοντας πλήρως τον εκδότη της «Daily Mail» και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Μέγκαν και του δικηγόρου της, Ντέιβιντ Σέρμπορν, ο οποίος κατηγόρησε τους δημοσιογράφους για ανεντιμότητα και πυροδότηση της σύγκρουσης μεταξύ της Μαρκλ και του πατέρα της. Η πρόταση που ακολούθησε και αφορούσε την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματος και την αποφυγή online ακροαματικών διαδικασιών εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας δεν βρήκε σύμφωνη τη δικηγορική ομάδα της Μέγκαν που έχει αναλάβει την υπόθεση, με αποτέλεσμα τώρα η πρώην δούκισσα του Σάσεξ να καλείται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα ύψους 50.000 λιρών.

Και αν όλα τα παραπάνω προκαλούν πονοκέφαλο στους διαδρόμους του Μπάκιγχαμ, μπροστά στο ενδεχόμενο μιας πιθανής συνέντευξης του ζευγαριού μοιάζουν πταίσματα. Τα δημοσιεύματα θέλουν τη Μέγκαν και τον Χάρι ένα βήμα πριν κλείσουν συμφωνία για παραχώρηση μιας κοινής συνέντευξης εφ’ όλης της ύλης, με κεντρικό άξονα την απόφασή τους να εγκαταλείψουν την πριγκιπική ζωή.

Η Οπρα και η Ελεν ΝτεΤζενέρις φαίνεται να διεκδικούν αυτή την αποκλειστικότητα έναντι πάντα ενός διόλου ευκαταφρόνητου χρηματικού ποσού που θα δοθεί στο ζευγάρι. Ολα δείχνουν πως αν τελικά απαντήσουν θετικά, δέκτης του μεγάλου «ναι» θα είναι η Οπρα. Και αυτό γιατί εκτός από στενή τους φίλη αποτελεί για τη Μέγκαν το ιδανικό πρόσωπο που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να ξαναχτίσει επικοινωνιακά το προφίλ της.

