Χάρι – Μέγκαν: Ετοιμάζονται να μηνύσουν το «South Park» μετά το επεισόδιο που τους χλευάζει

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζονται να στραφούν εναντίον της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων, «South Park».

Η διάσημη σατιρική σειρά που έχει κερδίσει εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως, έκανε πρόσφατα μια αναφορά στον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ, την οποία οι ίδιοι θεώρησαν προσβλητική.

The world's two biggest snowflakes, now declaring woke war on South Park. There is no end to the whining victim mentality of Harry and Meghan, while they viciously attack the Royal Family at every opportunity. https://t.co/k6y14ydFx8

— Nile Gardiner (@NileGardiner) February 20, 2023