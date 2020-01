Χάος σε σχολικό αγώνα μπάσκετ στο Ντάλας από πυροβολισμό (vids)

Xάος επικράτησε σε σχολικό αγώνα μπάσκετ στο Ντάλας! Στη διάρκεια του παιχνιδιού σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων το οποίο ξεκίνησε με ανταλλαγή ύβρεων και κατέληξε σε πυροβολισμό. Όταν μάλιστα ακούστηκε ο κρότος επικράτησε χάος με τον κόσμο να εγκαταλείπει σε κατάσταση πανικού το κλειστό γήπεδο. Το συμβάν έγινε στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του South Oak Cliff High School και του Justin F. Kimball High School.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές του Ντάλας, σοβαρά τραυματίσθηκε ένας 18χρονος αλλά κι ένας αστυνομικός. Για το συμβάν έγινε παράλληλα και μια σύλληψη ενός 15χρονου ενώ αναζητούνται άλλοι τρεις.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

This is horrible! A minor is reportedly in critical condition and an officer was grazed by shrapnel during a shooting at a Dallas High School Basketball game on Saturday night. pic.twitter.com/lfWVyOZHjc

UPDATE:

A minor is in critical condition after suffering a gunshot to the chest. One DISD Officer was hit in the back with shrapnel and was taken to the hospital for evaluation @wfaa

— Eric Alvarez (@EricWFAA) January 12, 2020