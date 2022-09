Champions League: Σάλος με ναζιστικούς χαιρετισμούς Γερμανών οπαδών στο Βελοντρομ

Η Μαρσέιγ υποδέχθηκε την Άιντραχτ στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων για το Champions League. Ωστόσο, εκτός από τους ποδοσφαιριστές, που ήταν φυσικά οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, τα φώτα έπεσαν και σε ορισμένους οπαδούς, για τον χειρότερο δυνατό λόγο.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι Γερμανοί καταγράφηκαν στις κερκίδες να χαιρετούν ναζιστικά, εικόνες που όπως είναι φυσικό, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Μάλιστα, συμφωνά με πληροφορίες [που μεταδίδονται σε διεθνή ΜΜΕ, ο αρχηγός της Αστυνομίας έχει ήδη συντάξει την έκθεσή του για το συμβάν και θα την αποστείλει στην UEFA.

Frankfurt fans last night doing the Nazi salute at Marseille. 👀 pic.twitter.com/RTaPjIbhUo

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 14, 2022