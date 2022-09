Casting στο για γυρίσματα ταινίας στο Νότιο Πήλιο

Συνεχίζεται το casting για ηθοποιούς στο Νότιο Πήλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:

Αναζητούμε ενήλικα άτομα όλων των ηλικιών από το Νότιο Πήλιο για να συμμετέχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε γυρίσματα μεγάλου μήκους ταινίας. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο ΤΡΙΚΕΡΙ, τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022. Δίνεται αμοιβή, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία.

Μας στέλνετε 2 φωτογραφίες/τηλέφωνο/τόπο διαμονής στο mail ή έρχεστε στα castings :

Casting Call Νότιο Πήλιο.

Τα παρακάτω casting αφορούν αποκλειστικά άτομα που ΔΕΝ έχουν ξαναέρθει σε casting και άτομα που διαμένουν στο Νότιο Πήλιο

Πρόγραμμα casting :

– Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 18:00-21:00 – ΚΕΓΕ Αργαλαστής.

– Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 12:00-14:00 – ΚΕΓΕ Αργαλαστής.

– Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου ΜΗΛΙΝΑ 17:00-20:00 – Κοινοτικό Κατάστημα Μηλίνας.

– Πεμπτη 08 Σεπτεμβρίου ΤΡΙΚΕΡΙ12:00-14:00 & 18:00-21:00 – Δημοτικό Σχολείο Τρίκερι

We are looking for adult persons of all ages living in Pelion to participate as extras in a feature film. The shootings will take place at TRIKERI in SEPTEMBER and OCTOBER 2022. Paid job. Previous experience not required. You can send us 2 pictures/name/place of residence OR come to our castings to meet you in person : Casting Call South Pelion.

Castings’ schedule (only for persons living in South Pelion that have not been casted already):

– Tuesday 06 September ARGALASTI 18:00-21:00 – KEGE of Argalasti.

– Wednesday 07 September ARGALASTI 12:00-14:00 – KEGE of Argalasti.

– Wednesday 07 September MILINA 17:00-20:00 – Municipal Office of Milina.

– Thursday 08 September TRIKERI 12:00-14:00 & 18:00-21:00 – Primary School of Trikeri