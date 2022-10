Αυστραλία: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα νοτιοανατολικά – Βρέθηκε νεκρός 71χρονος στην αυλή του σπιτιού του

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώνονται στην νοτιοανατολική Αυστραλία εδώ και μέρες άρχισαν σήμερα να εξασθενούν, αλλά οι πλημμύρες που προκάλεσαν στοίχισαν, όπως φαίνεται, τη ζωή σε έναν άνθρωπο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένας 71χρονος “βρέθηκε νεκρός στην πίσω αυλή που είχε πλημμυρίσει” του σπιτιού του στο Ρότσεστερ, μια μικρή πόλη βόρεια της Μελβούρνης, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη.

Dozens of horses were rescued in southeastern Australia after incessant rain triggered flash flooding, which also forced residents to evacuate the area. pic.twitter.com/ErjCpPXEcF — CBS News (@CBSNews) October 14, 2022

Σε τρεις πολιτείες της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, αυτοκίνητα βρίσκονταν βυθισμένα στα νερά και σπίτια είχαν πλημμυρίσει, με τα προάστια της Μελβούρνης να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τις καταρρακτώδεις βροχές.

Σήμερα οι βροχοπτώσεις άρχισαν να κοπάζουν και οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών περπατούσαν σε δρόμους γεμάτους λάσπη όπως και κάθε είδους συντρίμμια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Οι εντολές εκκένωσης εξακολουθούν να ισχύουν για δεκάδες τοποθεσίες.

Exceptional wet weather has hit parts of SE Australia Several months of rain fell in just 2 days for some in Tasmania and Victoria 3 states issued evacuation orders as flooding hithttps://t.co/E4jOjpTEmd | Matt pic.twitter.com/R5wdGpZGl2 — BBC Weather (@bbcweather) October 14, 2022

“Είναι σοβαρό, είναι πιθανώς πάρα πολύ επικίνδυνο”, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Βικτόρια Νταν Άντριουζ.

Η ανατολική ακτή της Αυστραλίας πλήττεται εδώ και δύο χρόνια από επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Torrential rain causes flash flooding in south-east Australia “We won’t see peak levels of flood water for quite some time.” https://t.co/gb89N37C03 pic.twitter.com/JhRLMXNQfy — The National (@TheNationalNews) October 14, 2022

Τον Μάρτιο, η περιοχή αυτή επλήγη σφόδρα από σοβαρές πλημμύρες, που στοίχισαν τη ζωή σε 20 ανθρώπους. Επίσης τον Ιούλιο, χιλιάδες κάτοικοι του Σίδνεϊ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των καταρρακτωδών βροχών.

Η Αυστραλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών που υφίστανται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζοντας ολοένα και περισσότερες και μεγαλύτερης έντασης πλημμύρες, πυρκαγιές σε εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, κυκλώνες και ξηρασίες όσο εντείνεται το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ