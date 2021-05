Αρση lockdown: Πήραν τους δρόμους οι πολίτες – Κίνηση σε λεωφόρους και λιμάνια

H απελευθέρωση των μετακινήσεων εκτός νομού, η κατάργηση των SMS για τις μετακινήσεις και τα μαγαζιά αλλά και η μετάθεση της απαγόρευση κυκλοφορίας στις 00:30 το βράδυ από τις 14 Μαΐου είναι πλέον γεγονός στην πορεία άρσης μέτρων προς το οριστικό τέλος των lockdown και την επιστροφή στην κανονικότητα. Η Παρασκευή 14 Μαΐου είναι η πρώτη μέρα επιστροφής σε μια νέα κανονικότητα έπειτα από μια πολύμηνη καραντίνα και οι πολίτες φαίνεται ότι δεν θέλησαν να χάσουν λεπτό.

Χαρακτηριστικό είναι οι ουρές χιλομέτρων που υπάρχουν σε κεντρικές οσδούς αλλά και στην εθνική οδό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή του Φαλήρου, με τα οχήματα να μειώνουν ταχύτητα από την αρχή σχεδόν της Αθηνών – Λαμίας και μέχρι την Αχαρνών να πηγαίνουν σημειωτόν.

Χαμηλές ταχύητες επικρατούν και σε Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Όπου φύγει φύγει οι Αθηναίοι με κάθε μέσο

Πρώτη μέρα ανοίγματος των διαπεριφερειακών μετακινήσεων και στο λιμάνι του Πειραιά έχουν σχηματιστεί ουρές από νωρίς το πρωί. Οι επιβάτες κρατώντας στο χέρι το αρνητικό pcr η το αποτέλεσμα του self test επιβιβάζονται στο πλοίο.

Ο Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ανακοίνωσε ότι η πληρότητα στα πλοία αυξάνεται από σήμερα. Από σήμερα Παρασκευή η πληρότητα θα είναι στο 85% στα πλοία που έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο αεροδρόμιο. Στα διόδια δεν είναι υποχρεωτικός κάποιος έλεγχος ωστόσο υπάρχει σύσταση για self test.

H «επιχείρηση Ελευθερία» προχωρά και χθες οι εμβολιασμοί ξεπέρασαν τους 100.000 ενώ μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός και στα μεγάλα νησιά. Ήδη 665.000 πολίτες έχουν παραλάβει το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους που αποτελεί και εισιτήριο για ταξίδια χωρίς τεστ.

Σε κάθε τόνο όμως οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής επισημαίνουν ότι πρέπει να συνεχιστεί η τήρηση των μέτρων. Ο Νίκος Καπραβέλος, Διευθυντής ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία αλλά ανησυχούμε για το ιικό φορτίο».

Την ίδια ώρα με ένα self test την εβδομάδα αντί για δύο θα επιστρέφουν στα θρανία μαθητές και καθηγητές. Σύμφωνα με τον παιδίατρο Α. Δαρέντα είναι «Μεγάλο το ενδεχόμενο από τα 3.000 self test που βγήκαν θετικά να μην είναι σωστά».

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι η διάθεση των τεστ για τον κορονοϊό γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία, βάζοντας τέλος στην συζήτηση για διάθεση των self test από τα σούπερ μάρκετ.

«Ό,τι ψάχνεις για το φετινό καλοκαίρι είναι στην Ελλάδα»

Ό,τι ψάχνεις για το φετινό καλοκαίρι είναι στην Ελλάδα. Ότι θέλεις είναι στην Ελλάδα. Με αυτό το σύνθημα ξεκινά η νέα διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ που παρουσιάστηκε χθες με θέα τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σημείωσε ότι «Θα είναι καλύτερα φέτος, πολύ καλύτερα».

Μέσα από τα θέλω απλών καθημερινών ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό, η καμπάνια δείχνει τον δρόμο προς την Ελλάδα. Ανοίγοντας πανιά με ασφάλεια σε κάθε γωνία της χώρας μας σε κάθε μικρό ή μεγάλο ελληνικό νησί.

Ο Χάρης Θεοχάρης υποστήριξε πως από χθες έχουν ξεκινήσει να στέλνουν στοιχεία στην βρετανική κυβέρνηση όπου ο ίδιος βλέπει να υπάρχει η θέληση να βγούμε από την πορτοκαλί λίστα και να μπούμε στην πράσινη.

Κρουαζιερόπλοιο Silver Moon-Στη Σούδα ένα νεότευκτο πλωτό παλάτι κρουαζιέρας για home porting

Ένα νεότευκτο υπερπολυτελές πλοίο κρουαζιέρας υψηλών ποιοτικών στάνταρντ, θα πλέει φέτος στις ελληνικές θάλασσες ενισχύοντας το δυναμική του κλάδου στη χώρα. Ο λόγος για το Silver Moon, το νεόκτιστο πλοίο της εταιρίας Silversea Cruises, που εξειδικεύεται στα ταξίδια υψηλών απαιτήσεων. Το πλοίο ναυπηγήθηκε τον Αύγουστο του 2020 και θα ξεκινήσει φέτος, για πρώτη φορά, κρουαζιέρες από Πειραιά, στις 18/6, με σταθμούς νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο και το Ισραήλ. Ήδη, για τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατέπλευσε στο Ηράκλειο στις 10/5.

Μαζί με το Silver Explorer, ένα άλλο πλοίο της εταιρίας που έχει αφιχθεί στο Ηράκλειο από τις 16/4, σε ειδική εκδήλωση, το Σάββατο 15/5, στις 19.00, θα παρουσιαστούν σε επίσημη εκδήλωση παρουσία του γγ του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη, του Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, γγ Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, κρατικών και τοπικών φορέων, στο λιμάνι της Σούδας. Σημειώνεται ότι φέτος με τέσσερα κρουαζιερόπλοια, αντί ενός τα προηγούμενα χρόνια, θα κάνει home porting στην Ελλάδα η Silversea Cruises με 60 αναχωρήσεις από Πειραιά και άλλες 30 από το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο σχεδιασμός, φέτος, της Silversea Cruises, που εξειδικεύεται στις luxury κρουαζιέρες, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της εταιρίας στην Ελλάδα, Σπύρος Αλμπέρτης, αποτελεί έκφραση εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό και ειδικότερα την ελληνική κρουαζιέρα. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία αναμένεται να συμπεριλάβει πάνω από 20 νέους προορισμούς στην Ελλάδα, όπως πχ τη Σύρο, εκτός από τα συνηθισμένα λιμάνια που είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος, η Κέρκυρα κλπ.

Πηγή: Έθνος