Αργυρό μετάλλιο η Τσαούτου του ΝΟΒΑ

Σε ένα πολύ δύσκολο από αγωνιστικής πλευράς στίβο, στο Τσινγκντάο της Κίνας, η Ελλάδα κατέκτησε τα πρώτα της μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα SUP (όρθια κωπηλασία). Η διοργάνωση άρχισε σήμερα και δύο αθλήτριες του ΝΟΒΑ, η Βολιώτισσα Πέννυ Τσαούτου και η Αθηναία Εύη Τσίρου, ανέβηκαν στο βάθρο στο αγώνισμα των μεγάλων αποστάσεων καθώς κατέκτησαν ένα αργυρό και ένα χάλκινο, στις ηλικιακές τους κατηγορίες.

Το Τσινγκντάο είναι γνωστό στον κόσμο της ελληνικής ιστιοπλοΐας, καθώς εκεί διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2008. Τώρα θα γίνει γνωστό και στους φίλους του SUP. Για πρώτη φορά μία ελληνική αποστολή πήρε μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα SUP και η Πέννυ Τσαούτου ήρθε δεύτερη στην ηλικιακή κατηγορία 40+ ετών (01:26.34.36), ενώ η Εύη Τσίρου (01:39.12.63) ήταν 3η στην κατηγορία 50+.

«Ήταν δύσκολος αγώνας, λόγω του πλάγιου αέρα σε αρκετά σημεία της διαδρομής και του περίεργου κυματισμού. Στον Βόλο όμως όπου προπονούμαι αντιμετωπίζω συχνά αντίστοιχες συνθήκες. Ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία. Ασχολούμαι μόνο 1,5 χρόνο με το άθλημα και κάθε αγώνας για εμένα αποτελεί ακόμη ένα μάθημα», δήλωσε η Βολιώτισσα πρωταθλήτρια.