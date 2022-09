Αρχίζουν οι εγγραφές στην Ομάδα TALOS

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και η ομάδα του έργου TALOS και φέτος προσφέρουν τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά ηλικίας 5-16 ετών να συμμετάσχουν σε καινοτόμα εργαστήρια ρομποτικής, προγραμματισμού, δημιουργίας και έκφρασης.

Για 8η συνεχόμενη χρονιά στην πόλη του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, παιδιά διαφόρων ηλικιών έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν συστηματικά σε πληθώρα καινοτόμων δράσεων κι εργαστηρίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου TALOS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βάση του όλου εγχειρήματος είναι η αξιοποίηση της διαθεματικότητας και της συνεργασίας διεπιστημονικής ομάδας καταρτισμένων εκπαιδευτών αλλά και η πρόθεση να αξιοποιηθούν τόσο οι σύγχρονες, διεθνείς παιδαγωγικές τάσεις και καλές πρακτικές σε ζητήματα αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών όσο και η ερευνητική «κληρονομία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε πεδία αιχμής της Παιδαγωγικής και της Πληροφορικής. Το έργο TALOS βασίζεται στη φιλοσοφία της Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών μέσω STEAM/Making πρακτικών που τροφοδοτούνται από τις διαχρονικά έμφυτες (δι)ερευνητικές τάσεις των παιδιών, το αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τις τεχνολογίες ανοιχτής αρχιτεκτονικής και ανοιχτού κώδικα, «το κίνημα των κατασκευαστών», τις κοινότητες μάθησης που προάγουν τον διαμοιρασμό ιδεών και γνώσης. Σκοπός όλων των εργαστηρίων του TALOS είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε παιδιού και η προσέγγιση της βιωματικής μάθησης μέσα από συνδυασμό σύγχρονων και παραδοσιακών μεθόδων κι εργαλείων.

Πιο αναλυτικά προσφέρονται οι εξής δράσεις για παιδιά ηλικίας 5-17 ετών:

• Baby robotics: Ρομποτική (αφορά Νήπια).

• Junior robotics: Ρομποτική (αφορά παιδιά Α’-Β’ Δημοτικού.)

• Advanced robotics: Ρομποτική (αφορά παιδιά Γ’-ΣΤ’ Δημοτικού).

• Κυκλώματα: Πειράματα με κυκλώματα, ηλεκτρισμό κι αυτοματισμούς (αφορά παιδιά Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου).

• Code lab: Βασικές γλώσσες προγραμματισμού, HTML, Python, C (αφορά παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου).

• Game design: Πλήρης κύκλος ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών με εργαλεία κατάλληλα για παιδιά (αφορά παιδιά Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου).

• Formula 1 in Schools: Αγωνιστική ομάδα σχεδίασης και ανάπτυξης μονοθέσιου οχήματος και συμμετοχή στον διαγωνισμό F1 in Schools (αφορά παιδιά Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου – Λυκείου).

Γονείς και παιδιά, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το έργο TALOS και τις δράσεις του μέσω εργαστηρίων γνωριμίας που θα διεξαχθούν στις 17/9 και 18/9.

Οι συναντήσεις αυτές θα είναι ανοιχτές/δωρεάν για το κοινό, θα έχουν διάρκεια 1 ώρας έκαστη και για τη συμμετοχή σε αυτές, απαιτείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παρακάτω φόρμα μέχρι και τις 15/9: https://forms.gle/iPtMf1QEi7hKBpH66.

Τα εργαστήρια του έργου ΤALOS, από το 2021 εδρεύουν και λειτουργούν σε 2 χώρους: α) ισόγειο κτηρίου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΤΗΜΜΥ (Ιάσονος 10) και β) κτήριο πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου (Γ. Καρτάλη – Ροζού, Βόλος). Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι συντονιστικοί υπεύθυνοι του έργου (κ. Κούριας, κ. Πρώιας) είναι προσβάσιμοι μέσω e-mail ([email protected]) και στα τηλέφωνα 24210 74636, 6944 965406, 6974 007962 ενώ εναλλακτικά, το έργο TALOS έχει παρουσία τόσο στo Facebook (TALOS-ed-UTH-robotix) όσο και στο διαδίκτυο (http://talos.uth.gr/).

Nα σημειωθεί ότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 27/8 και θα ολοκληρωθούν στις 29/9 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3QhSi. Οι θέσεις και για το φετινό ακαδημαϊκό/σχολικό έτος θα είναι περιορισμένες λόγω του μικρού αριθμού παιδιών ανά τμήμα.