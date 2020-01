Αποχώρησε ο Χαφτάρ από τη Μόσχα με «βόμβες» κατά των «άπληστων Τούρκων»

«Δεν θα υπάρξει καμία υπογραφή για διάφορους λόγους, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η κακή πρόθεση της Τουρκίας, να επιβάλει τον εαυτό της ως μέρος στη Λιβύη για να νομοθετήσει το παράνομο Μνημόνιο (MoU -εννοεί την παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Τρίπολης). Η Λιβύη είναι για τους Λιβύους». Η δήλωση αυτή δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, όπως αναφέρει το hellasjournal στο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (GNA) στο Twitter, που σε μερικές γραμμές περιγράφει το άθλιο σχέδιο της Τουρκίας, εναντίον της Λιβύης, αλλά και της Ελλάδας. Ο λογαριασμός εκφράζει τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο Λίβυος ηγέτης αποχώρησε χθες από τη Μόσχα χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που ετοίμασαν η Ρωσία και η Τουρκία. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές ετοιμάζονται για νέες εχθροπραξίες.

There will not be any signing for several reasons, the most important of which is the ill intention of #Turkey by imposing itself as a party in #Libya to legislate the illegal #MoU.#Libya is for the Libyans pic.twitter.com/O3fM5sHUgG

— M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020