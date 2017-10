Η απίστευτη περιπέτεια του Στέλιου Καλαθά: «Για τον ΕΟΠΥY είμαι θανόντας από τον Αύγουστο του 2004»

Απίστευτο….και όμως ΑΛΗΘΙΝΟ ! Χτές έμαθα οτι για τον ΕΟΠΥ είμαι θανόντας απο τον Αυγουστο του 2004……στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα και μετά κατάλαβα ότι έπρεπε να ξεκινήσω έναν αγώνα με χαρτιά, γραφεία και αποδεικτικά για να καταφέρω να "αναστηθώ" και πάλι στο σύστημα …….Τα σχόλια δικά σας .

