Απ. Παπαδούλης: «Σβήστε τον λεκέ της τελευταίας πενταετίας» – Μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στη Δημητριάδος 

«Απόψε το πράγμα ξεκαθάρισε. Στον ορίζοντα εμφανίζεται φως. Η σκοτεινιά φεύγει. Η επόμενη μέρα είναι μία φωτεινή, δημοκρατική, δημιουργική μέρα. Νικήσαμε. Ο Βόλος για πέντε χρόνια έζησε την χειρότερη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας του. Τραμπουκισμοί, διαφθορά, αδιαφάνεια, προπηλακισμοί, αδιαφορία, λαϊκισμός, δημαγωγία».

Μ΄ αυτά τα λόγια άρχισε την ομιλία του ο υποψήφιος Δήμαρχος Βόλου Απόστολος Δ. Παπαδούλης, μιλώντας στη μεγάλη κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του συνδυασμού του, ΒΟΛΟΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, εμπρός από το εκλογικό του κέντρο, στην οδό Δημητριάδος με Σ. Σπυρίδη.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε τον πρώην Δήμαρχο Δημήτρη Πιτσιώρη για την παρουσία του στη συγκέντρωση, χαρακτηρίζοντάς τον «Τελευταίο των Μοϊκανών» του Δήμου μας», τόνισε ότι τα προηγούμενα χρόνια:

«Ζήσαμε στο πετσί μας την σκληρή προπαγάνδα για να φανεί ως ικανός ο πλέον ανίκανος.

Ή για να το διορθώσω. Υπάρχουν και χειρότεροι από τους ανίκανους. Είναι αυτοί που είναι ικανοί για όλα. Πότε τόσοι πολλοί δεν συμπαρατάχτηκαν δίπλα σε έναν τόσο λίγο, για να διασώσουν την ανυπαρξία του. Μαζί του πολιτευτές, ραδιόφωνα, τηλεπερσόνες εφημερίδες. Προσωπικά, αναρωτιέμαι: Πόσο λειψή αξιοπρέπεια μπορεί να έχουν κάποιοι, για να παίξουν τον ρόλο του «πλυντηρίου», και να ξεπλύνουν την βρώμικη μπουγάδα, που έχει απλωθεί από άκρη σε άκρη στον Δήμο;»

«Μικρά ανθρωπάκια με μεγάλες σκιές»

«Δύο», είπε, «είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού: ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός. Και τα δύο συνυπάρχουν με τον απερχόμενο.

Προφανώς, τα διάφορα κίνητρα είναι μεγαλύτερα και περισσότερα από την αξιοπρέπειά τους και την ευθύνη απέναντι στους πολίτες και την πόλη. Όμως, η ιστορία έχει γράψει, ότι όταν μικρά ανθρωπάκια αρχίζουν να ρίχνουν μεγάλες σκιές, τότε ο ήλιος είναι κοντά στην δύση του».

«Πολιτικός απατεώνας»

«Πριν πέντε χρόνια», συνέχισε, «αγοράσαμε φύκια και τα πληρώσαμε ακριβά για μεταξωτές κορδέλες. Παρασυρθήκαμε από το κλίμα της κρίσης και της αγανάκτησης, και βάλαμε στο ύπατο αξίωμα της πόλης έναν πολιτικό απατεώνα. Και για μην θεωρηθεί ότι τον αδικώ, θέλω να το ξεκαθαρίσω:

Ο πολιτικός απατεώνας, το μόνο που γνωρίζει είναι να παραπλανά το κοινό και όχι να δουλεύει για το κοινό. Δείτε, στα πέντε χρόνια: αν δεν υπήρχαν έτοιμα έργα από τους προηγούμενους, η δική του συμβολή στον Δήμο θα ήταν λαμπιόνια και λουλούδια.

Ο πολιτικός απατεώνας κατασκευάζει εχθρούς. Οικογένειες, συμφέροντα, δικαστές, τράπεζες, υπονομευτές. Ο ανύπαρκτος εχθρός είναι ο χρήσιμος εχθρός για τον δημαγωγό. Όποτε κινδυνεύει από την ανυπαρξία του, φέρνει τον εχθρό στο προσκήνιο.

Ο πολιτικός απατεώνας εκμηδενίζει ακαριαία και με μία απλή κίνηση την αντίθετη άποψη. Γι΄ αυτόν η άλλη άποψη είναι η εχθρική βάση και κει πάνω χτίζει τα επιχειρήματά του.

Ο πολιτικός απατεώνας χτυπάει στο φιλότιμο και εκμεταλλεύεται την αγνή και φυσιολογική αγάπη των πολιτών για τον τόπο τους. Προσπαθεί την αγάπη αυτή να την μετατρέψει σε βουή όχλου. Δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι, αν είσαι μαζί του είσαι αυτομάτως σημαντικός».

«Βάλαμε στο ψηλότερο ράφι το πιο άχρηστο βιβλίο»

«Ο πολιτικός απατεώνας», συμπλήρωσε, «λέει ψέματα με ύφος σοβαρό και σταθερή φωνή. Είναι αυτό που λέμε: Ακούμε πράγματα, που δεν πιστεύουμε στ΄ αυτιά μας. Αναρωτιόμαστε μήπως μας γελούν τα μάτια μας. Ο πολιτικός απατεώνας αμφισβητεί ευθέως, όλους όσοι στο παρελθόν υπήρξαν δημιουργοί και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.

Ο πολιτικός απατεώνας αποφεύγει, πάση θυσία, κάθε πολιτική κριτική. Για να αποφύγει την κριτική, ενώ ήδη έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός, βαφτίζει αυθαίρετα την όποια κριτική σε οργανωμένο συμφέρον που τον πολεμά. Δεν υπάρχει ευκολότερο από αυτό. Είναι βούτυρο στο ψωμάκι του δημαγωγού να κατηγορεί κυρίως δημοσιογράφους όταν η κατάσταση δυσκολεύει και δεν υπάρχει πειστική απάντηση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του πολιτικού απατεώνα. Αυτόν ζήσαμε πέντε χρόνια. Ο Δήμος μας μοιάζει με βιβλιοθήκη. Βάλαμε στο ψηλότερο ράφι το πιο άχρηστο βιβλίο».

«Περίεργες συμβάσεις»

«Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή», τόνισε ο κ. Παπαδούλης, « δεν διαίρεσε μόνον την πόλη σε στρατόπεδα. Δεν έφερε μόνον τον χυδαίο οπαδισμό. Έχει φορτώσει τα οικονομικά του Δήμου και των Επιχειρήσεών του με περίεργες, συμβάσεις αδικαιολόγητου κόστους. Δεν φτάνει, που ήταν ανίκανη να διοικήσει, ο επικεφαλής της υπέγραψε, χωρίς μελέτες σκοπιμότητας, χωρίς μελέτες βιωσιμότητας και με ανύπαρκτα αποθεματικά, συμβάσεις, που θα πληρωθούν από δικά μας χρήματα».

«Αφήστε», είπε, «την σπατάλη δημοτικών χρημάτων για φιέστες, ή για εκατοντάδες φιλικές απευθείας αναθέσεις. Διαμοίρασε τα ιμάτια του Δήμου Βόλου και επί των ιματιών του έριξε κλήρο. Δεν τα χρεώνεται ο απερχόμενος αυτά τα χρήματα. Είναι χρέος που εμείς το πληρώσαμε και θα το πληρώσουμε. Την επομένη των εκλογών αυτές οι συμβάσεις έρχονται στο φως της ημέρας και τις επαναδιαπραγματευόμαστε. Και βέβαια, ο κάθε κατεργάρης, που έχει βάλει την υπογραφή του, πάει στον πάγκο του».

«Πράκτορας μηδέν – μηδέν – μηδέν»

Ο Απόστολος Δ. Παπαδούλης χαρακτήρισε τον απερχόμενο Δήμαρχο «πράκτορα μηδέν – μηδέν – μηδέν – μηδέν – μηδέν» και είπε πως είχε «μηδέν αποτέλεσμα», σε όσα προεκλογικά είχε υποσχεθεί» και «σήμερα γυρνάει στα φιλικά του μέσα και ισχυρίζεται ότι πήρε το 2014, το λάφυρο του Δήμου, υποσχόμενος Πάολα και Καρρά».

Αφού δήλωσε στη συνέχεια πως προσκαλεί τον σημερινό Δήμαρχο, εδώ και τέσσερις μήνες, σε διάλογο, για να ενημερωθούν οι πολίτες του Δήμου, αλλά αυτός «είναι εξαφανισμένος» και είπε ότι: «έχει συνειδητοποιήσει, πλέον, ότι, the game is over. Μαζεύει τις βαλίτσες του», αναφέρθηκε, αναλυτικά, σε όσα προτείνονται στο πρόγραμμα του συνδυασμού του.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο υποψήφιος Δήμαρχος απευθύνθηκε σ τους νέους ψηφοφόρους λέγοντας : «μην αφήσετε την τύχη σας και την τύχη του Δήμου σε ανίκανους, ανίδεους και ερασιτέχνες» και κάλεσε τους ψηφοφόρους να σβήσουν «τον λεκέ, της τελευταίας πενταετίας» και να δώσουν στην παράταξή του, « την δυνατότητα της Ανατροπής και της Δημιουργίας».

«Είμαστε», κατέληξε, « η μόνη αξιόπιστη λύση, για να φύγει το σκοτάδι απ΄ τον Βόλο.

Είμαστε οι νικητές των εκλογών, με την δική σας απόφαση, την δική σας εμπιστοσύνη.

Το χρωστάμε στον Βόλο, που μας αξίζει. Το χρωστάμε στα παιδιά μας».