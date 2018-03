Αντριου Οικονόμου: Ο Ελληνας δικηγόρος που θα εκπροσωπήσει τον Τραμπ

Ένας λίγο γνωστός πρώην εισαγγελέας, ελληνικής καταγωγής και με διδακτορικό στη μεσαιωνική ιστορία, θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη νομική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πολλοί κορυφαίοι δικηγόροι αποφεύγουν να εκπροσωπήσουν τον αμερικανό πρόεδρο στην έρευνα για ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Άντριου Οικονόμου, 69 ετών, είναι ένας από τους λίγους δικηγόρος που βοηθούν τον Τζέι Σέκουλοου, τον δικηγόρο που είναι ο κύριος εκπρόσωπος του Τραμπ στην έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ.

Ο Σέκουλοου είπε στο Reuters πως, μετά την αποχώρηση την περασμένη εβδομάδα του δικηγόρου της Ουάσινγκτον Τζον Ντόουντ από την προσωπική νομική ομάδα του Τραμπ, ο Οικονόμου θα αναλάβει έναν πιο κεντρικό ρόλο.

Ο Οικονόμου δήλωσε πως εργάζεται από τον Ιούνιο μαζί με τον Σέκουλοου πάνω στην έρευνα που διεξάγει ο Μάλερ.

Η προαγωγή αυτή γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την έρευνα του Μάλερ, καθώς η ομάδα του Τραμπ διαπραγματεύεται τους όρους κάτω από τους οποίους ενδέχεται να καταθέσει ο ίδιος ο πρόεδρος. Ο Σέκουλοου είναι αυτή τη στιγμή ο τελευταίος άνθρωπος που εξακολουθεί να αντέχει από τους τρεις προσωπικούς δικηγόρους που προσλήφθηκαν την περασμένη άνοιξη για να βοηθήσουν τον Τραμπ στο ζήτημα της έρευνας. Ο μαχητικός δικηγόρος της Νέας Υόρκης Μαρκ Κάσοβιτς αποχώρησε από την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Σέκουλοου δήλωσε πως ο Οικονόμου, ο οποίος εργάζεται με σύμβαση ως βοηθός περιφερειακός εισαγγελέας στο Μπρούνσβικ της Τζόρτζια, είναι «λαμπρός στη στρατηγική» και εδώ και δεκαετίες έχει χειριστεί περίπλοκες έρευνες. Στη δεκαετία του 1980, ο Οικονόμου είχε βοηθήσει τον Σέκουλοου σε μια υπόθεση στην οποία εμπλεκόταν η θρησκευτική οργάνωση Εβραίοι για τον Ιησού και η οποία είχε φθάσει ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ενώ ο Οικονόμου έχει επίσης εργαστεί σε ποινικές υποθέσεις, δεν έχει χειριστεί υποθέσεις τόσο πολύκροτες και περίπλοκες όσο η έρευνα που διεξάγει ο Μάλερ.

Σε συνέντευξή του στο Ρόιτερ, ο Οικονόμου δήλωσε πως «για λογαριασμό του εισαγγελέα έχει ασκήσει πολλές διώξεις για φόνους».

Όταν ερωτήθηκε για τη μεγαλύτερη πρόσφατη υπόθεσή του, ο Οικονόμου δήλωσε, «Αυτό είναι βασικά. Τίποτε συνταρακτικό».

Ο Οικονόμου δήλωσε ότι είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον Τραμπ, προσθέτοντας ότι ασκεί τη δικηγορία εδώ και περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες.

«Έχω δοκιμαστεί πολλές φορές», δήλωσε ο Οικονόμου. «Μόνο και μόνο το ότι δεν είσαι δικηγόρος της Ουάσινγκτον, αυτό δεν σημαίνει πως δεν ξέρεις τι κάνεις».

Ο Μάλερ ερευνά ρωσικές απόπειρες να επηρεαστούν οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 και πιθανή συνέργεια της Ρωσίας με συνεργάτες του Τραμπ. Η Ρωσία έχει αρνηθεί το συμπέρασμα αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών ότι αναμίχθηκε στις εκλογές και ο Τραμπ έχει δηλώσει πως δεν υπήρξε συνέρεια ανάμεσα στην προεκλογική εκστρατεία του και αξιωματούχους της Μόσχας.

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να προσλάβει κορυφαίους δικηγόρους για να τον εκπροσωπήσουν, όμως έχει εισπράξει επανειλημμένες αρνήσεις, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Για παράδειγμα, ο Νταν Γουέμπ, πρώην εισαγγελέας στο Ιλινόι, δήλωσε ότι ο Τραμπ έκανε πρόταση στον ίδιο και σ’ έναν συνάδελφό του στην Ουάσινγκτον, όμως επιχειρηματικά συγκρουόμενα συμφέροντα τους εμπόδισαν να εκπροσωπήσουν τον πρόεδρο.

Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής της Σαβάνα Άντριου Ράιτ, πρώην συνεργάτης νομικός σύμβουλος στον Λευκό Οίκο την περίοδο της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε πως είναι συνηθισμένο για έναν πρόεδρο να καταφεύγει σε δικηγόρους, όπως ο Οικονόμου, που είναι αδοκίμαστοι στην εθνική σκηνή και δεν ανήκουν στην ελίτ του επαγγέλματος.

«Έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις προσλήψεις από την ομάδα Α», δήλωσε ο Ράιτ.

Ο Οικονόμου δήλωσε πως αφότου άρχισε να εργάζεται με τον Σέκουλοου, έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις με την ομάδα του Μάλερ. Λέει πως συνεισφέρει περισσότερη εμπειρία στις ποινικές υποθέσεις απ’ ό,τι ο Σέκουλοου.

Ο Οικονόμου είναι μέλος του The Lambros Firm LLC, ενός «μπουτίκ» δικηγορικού γραφείου στην Ατλάντα, που χειρίζεται κυρίως αστικές και ποινικές υποθέσεις εκβιασμών για λογαριασμό εισαγγελέων σ’ όλη την Πολιτεία.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές εκείνης του 1980, ο Οικονόμου πέρασε αρκετά χρόνια στο γραφείο του εισαγγελέα της Ατλάντα, όπου ήταν επικεφαλής του ποινικού τμήματος του γραφείου και το 1982 υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα ως εισαγγελέας.

Μετά την υπόθεση των Εβραίων για τον Ιησού στη δεκαετία του 1980 με τον Σέκουλοου, ο Οικονόμου εργάσθηκε για το Αμερικανικό Κέντρο για τον Νόμο και τη Δικαιοσύνη (American Center for Law and Justice), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υπερασπίζεται τις θρησκευτικές και τις συνταγματικές ελευθερίες και είναι γνωστή για την υποστήριξή της σε χριστιανικές υποθέσεις. Ο Σέκουλοου είναι ο επικεφαλής των νομικών συμβούλων του Κέντρου.

Έπειτα από μια «κρίση της μέσης ηλικίας», όπως την αποκάλεσε, ο Οικονόμου λέει πως επέστρεψε στο πανεπιστήμιο και πήρε το διδακτορικό του στη μεσαιωνική ιστορία το 2000 από το πανεπιστήμιο Έμορι. Ο Οικονόμου λέει πως είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου για την Βυζαντινή Ρώμη και τους Έλληνες πάπες.

Ο Ντρου Άσμπι, ένας δικηγόρος που εργάσθηκε για τον Οικονόμου από το 2007 έως το 2010, λέει πως ο Οικονόμου έχει μια επιβλητική παρουσία που θα του χρησιμεύσει όταν θα έχει να κάνει με τον Τραμπ.

«Είναι ένα στοιχείο της φύσης», λέει ο Άσμπι. «Ο Άντι έχει την παρουσία και το μυαλό που πιστεύω ότι θα κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να ακούσει».

Πηγή: The TOC