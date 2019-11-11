Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας – Όλα τα ονόματα

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συνδυασμοί, όπως κατατέθηκαν στον Δήμαρχο της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Εκπροσώπων στην ΚΕΔΕ της ΠΕΔ Θεσσαλίας δημοτικής Περιόδου 2019-2023
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ
ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΟΥΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2019-2023
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ