«Αν το ήξερα τότε»: Η συνταρακτική ανάρτηση της κόρης του μεταφραστή που σκοτώθηκε στη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σάμο

Ένα μήνα μετά την τραγωδία στη Σάμο με την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς όπου έχασαν τη ζωή τους ο Ρουμάνος πιλότος και ο Έλληνας συνοδηγός και μεταφραστής, η κόρη του δεύτερου ανέβασε μια συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία της με τον πατέρα της, με τη συνομιλία που είχε με τη μητέρα της πριν συμβεί η τραγωδία στη Σάμο.

«Πάρε κανένα τηλέφωνο τον μπαμπά που είναι μόνος του στη Σάμο» φαίνεται πως της είπε η μητέρα της, με εκείνη να απαντά: «Δεν μπορώ τώρα, θα πάω βόλτα σε λίγο».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τους ήχους του τραγουδιού της Billie Eilish, που λένε: «If I knew it all then, would I do it again», που σημαίνει ότι «αν το ήξερα τότε, θα το έκανα ξανά;»

Κάτω από την ανάρτηση, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 180.000 προβολές, πολλοί θέλησαν να ευχηθούν στην κοπέλα να κάνει κουράγιο και να μείνει δυνατή, τονίζοντας πως ο μπαμπάς της ήταν ένας ήρωας…

Και η 16χρονη κόρη του Έλληνα μεταφραστή απάντησε, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, μου φτιάξατε τη μέρα».

