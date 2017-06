Η Αλόννησος «βλέπει» Νότιο Ιταλία

«Here in Alonissos we are spending an amazing time!», είναι ένα από τα πολλά εγκωμιαστικά σχόλια που εισέπραξε ο προορισμός κατά τη παραμονή των Ιταλίδων δημοσιογράφων, Nicoletta Fontana και Roberta Nicosia στην Αλόννησο, μεταξύ 6-9 Ιουνίου 2017. Οι δύο έγκριτες ταξιδιωτικές συντάκτριες που ειδικεύονται μεταξύ άλλων και στον Τουρισμό πολυτελείας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εξωτικές παραλίες του νησιού, να κάνουν inspection σε ξενοδοχεία, να γευτούν την τοπική κουζίνα, να περιπλανηθούν στα γραφικά χωριά και να επισκεφθούν το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου.

Το δημοσιογραφικό ταξίδι που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Αλοννήσου, πρόκειται να αποφέρει σημαντική δημοσιότητα μέσα από αφιερώματα στην εφημερίδα «Quotidiano di Sicilia” και το

Τουριστικό website “TheTravelNews.it”

Με κυκλοφορία 22.000 φύλλων περίπου και δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες, η εφημερίδα κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις αναγνωσιμότητας στη Σικελία και τη Νότια Ιταλία. Πλαισιωμένο από κορυφαία στελέχη και ταξιδιωτικούς συντάκτες, το Τουριστικό website “TheTravelNews.it” εστιάζει μεταξύ άλλων σε ταξιδιωτικούς προορισμούς, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον 120.000 περίπου επαγγελματιών και ταξιδιωτών μέσα από το επικαιροποιημένο website, το δημοφιλές newsletter και τα ταχέως αναπτυσσόμενα social media με χιλιάδες followers. Σημειώνεται πως η Νότια Ιταλία βρίσκεται στο «στόχαστρο» του Ελληνικού Τουρισμού καθώς, απευθείας πτήσεις στηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά, ενώ οι πολιτισμικοί δεσμοί της Σικελίας με την Ελλάδα αποτελούν σημαντικό εφόδιο. «Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ιταλικής αγοράς και η αξιοποίηση ευκαιριών προς όφελος των επαγγελματιών του τόπου,» επισήμανε ο Δήμαρχος κ Πέτρος Βαφίνης που αναμένει νέα προγραμματισμένη δημοσιογραφική αποστολή από την Ιταλία στα τέλη του Ιουνίου, στο πλαίσιο σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία Τουριστικού Consulting Re:Make, για την ανάδειξη της Αλοννήσου μέσα από κύριους πυλώνες, τις στοχευμένες σύγχρονες δράσεις προβολής και τη δημιουργία εξειδικευμένων και πρωτοποριακών Τουριστικών «προϊόντων».