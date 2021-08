Αλόννησος: Οι τελευταίες ημέρες του «Κωστή» – «Ήταν έγκλημα» λέει ο δήμαρχος

Σαν βόμβα έσκασε πριν από μερικές ημέρες στο νησί της Αλοννήσου η είδηση ότι η αγαπητή από όλους φώκια που άκουγε στο όνομα Κωστής βρέθηκε νεκρή χτυπημένη από ψαροντούφεκο.

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στις αρχές Ιουλίου στο πανέμορφο νησί των Σποράδων και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το όμορφο θηλαστικό που είχε γίνει η μασκότ της Αλοννήσου αφού ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο με τους ανθρώπους και περνούσε μεγάλο μέρος της ημέρες σε ένα σκάφος που ήταν δεμένο στο λιμάνι.

Η ομορφιά αυτών των θηλαστικών μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο αν κάποιος της δει από κοντά και σίγουρα η Αλόννησος είναι ο κατ’ εξοχήν προορισμό που ο τουρίστας μπορεί να δει αυτά τα μαγευτικά ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ωστόσο κάποιος ασυνείδητος δεν δίστασε να αφαιρέσει την ζωή από το μικρό αυτό φωκάκι με τον πιο βάναυσο τρόπο.

Δήμαρχος Αλοννήσου

Για το θέμα το Newsbomb.gr μίλησε με τον δήμαρχο Αλοννήσου, Πέτρο Βαφίνη ο οποίος μας ανέφερε: «Μιλάω καθημερινά με την προϊσταμένη του Λιμενικού Αλοννήσου και ενημερώνομαι για το για την εξέλιξη της υπόθεσης. Με έχουν διαβεβαιώσει ότι συνεχίζονται οι έρευνες ωστόσο τα στοιχεία δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα και ο φάκελος είναι ανοιχτός».



Και πρόσθεσε: «Ήταν το πιο ήσυχο φωκάκι και όλο το νησί το αγαπούσε. Μπορούσες να τον δεις κάθε μέρα στο λιμάνι επάνω σε ένα σκάφος ή να παίζει στην θάλασσα. Δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ο κόσμος δεν έχει απλά στεναχωρηθεί. Έχει θυμώσει και εξοργιστεί γι’ αυτό το έγκλημα».

Παρέμβαση εισαγγελέα

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε ο σάλος που δημιουργήθηκε μετά την δολοφονία της φώκιας – σύμβολο της Αλοννήσου, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα από τον Λιμενικό Σταθμό.

Όπως έγινε γνωστό μηνύσεις κατέθεσαν ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και ο Οργανισμός προστασίας Μεσογειακής φώκιας MOm – Monachus monachus έφεραν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Ο εισαγγελέας ζητά από το Λιμενικό να εντοπιστεί ο άγνωστος δράστης, ο οποίος κατηγορείται για θανάτωση ζώου σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ζητείται να ληφθούν καταθέσεις λουόμενων και να διερευνηθεί το κατά πόσο επιτρέπεται η αλιεία με ψαροντούφεκο σε προστατευόμενο χώρο, όπως το Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων.

H MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας προσφέρει χρηματική αμοιβή ύψους 18.000 ευρώ σε οποιονδήποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες σε αρμόδια Αρχή που θα οδηγήσουν -στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη- στη σύλληψη των υπευθύνων για τη θανάτωση της φώκιας «Κωστής. Το ποσό συγκεντρώθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό μετά την ευγενική προσφορά του Ιδρύματος THALASSA (10.000 ευρώ), των Αττικών Εκδόσεων και της περιοδικής έκδοσης The TOC (5.000 ευρώ), αλλά και υποστηρικτών της MOm (3000 ευρώ).

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη της ταυτότητας του/των δράστη/δραστών μπορούν να επικοινωνήσουν και με τα γραφεία της MOm (τηλ. 2105222888) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας στο https://www.mom.gr/epikoinwnia

Η ανακόνωση της MOm

«Δυστυχώς για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι η ανθρώπινη κακία και βλακεία δεν έχει όρια! Σήμερα ειδοποιηθήκαμε ότι η νεαρή αρσενική φώκια “Κωστής” (μασκώτ της Αλοννήσου τους τελευταίους μήνες) είναι νεκρή από ανθρώπινο χέρι.

Το αθώο και ανυποψίαστο ζώο, όπως διαπιστώσαμε, χτυπήθηκε επί τούτου με ψαροντούφεκο που έφερε καμάκι μεγάλου διαμετρήματος για αυτόν ακριβώς τον σκοπό! Το γεγονός έχει λυπήσει βαθύτατα και αγανακτήσει όχι μόνο τους ανθρώπους της MOm αλλά και όλους τους ευαισθητοποιημένους κατοίκους και επισκέπτες της Αλοννήσου που είχαν την τύχη να θαυμάσουν τον “Κωστή”. Αυτός που το έπραξε προφανώς δεν έχει το ελάχιστο θάρρος να εμφανιστεί και να αναλάβει την ευθύνη της ανοησίας του.

​Για αυτό και καθώς η συγκεκριμένη πράξη εκτός από ανήθικη είναι και κακουργηματική, καλούμε:

Τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση ώστε να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι ένοχοι.

​Όποιον πολίτη γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το συγκεκριμένο αποτρόπαιο γεγονός να το γνωστοποιήσει άμεσα στις λιμενικές αρχές.

​Η MOm θα προχωρήσει από την πλευρά της σε κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου».

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό θαλάσσιο πάρκο και το πρώτο στην Ελλάδα. Eίναι Μέλος του MedPAN (Network of Marine Protected Areas in the Mediterranean) και και ο Φορέας Διαχείρισής του, που ιδρύθηκε το 2003, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και είναι υπεύθυνος, για την προετοιμασία και εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου του ΕΘ.ΠΑ.Β.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης αποτελείται από δέκα (10) μέλη, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων, τοπικών επαγγελματικών ενώσεων και μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων με Πρόεδρο από τον Ιούνιο του 2010 τον κ. Στέφανο Παρασκευόπουλο, Καθηγητή Οικολογίας και Αγωγής στην Προστασία του Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι προσπάθειες για την προστασία της περιοχής ξεκινούν από τις αρχές του 1970 και η πρώτη απόφαση για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και των βιότοπών της εκδόθηκε το 1986. Ακολούθησαν Υπουργικές αποφάσεις με τον ίδιο στόχο και, τελικά, το 1992 , η περιοχή ανακηρύχθηκε «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο». Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα από τη δράση του Φορέα, που εδρεύει στην Αλόννησο, είναι εμφανή χάρη στο επιστημονικό και το τεχνικό προσωπικό που εργάζονται από το 2007, οπότε και άρχισαν να εφαρμόζονται προγράμματα φύλαξης, έρευνας και ευαισθητοποίησης του κοινού και ξεκίνησε η προετοιμασία του πενταετούς Διαχειριστικού Σχεδίου του ΕΘ.ΠΑ.Β.Σ.

Στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων υπάρχει ένας μοναδικός συνδυασμός χερσαίων και θαλάσσιων Μεσογειακών βιοτόπων με εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων, αλλά και σημαντικά αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία.

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον με ευρήματα από την Προϊστορική, την Κλασσική και τη Βυζαντινή περίοδο (ναυάγια, παλιά μοναστήρια και εκκλησίες).

Σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο ευρύ κοινό είναι ελεύθερη, οι επισκέπτες μπορούν να ενασχοληθούν με τη κολύμβηση, την ελεύθερη κατάδυση, την παρατήρηση της άγριας ζωής, την ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, την επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία, το περπάτημα κ.λπ.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία. Το κυνήγι απαγορεύεται, εκτός τoυ νησιού Γιούρα που χρειάζεται ειδική άδεια.

Monachus monachus

Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της που μοιάζει σαν να φοράει σκούφο ρωμαιοκαθολικού καλόγερου είτε επειδή δε ζει σε μεγάλες ομάδες προτιμώντας την απομόνωση από την ανθρώπινη παρουσία. Αναπαρίσταται σε αρχαία Ελληνικά νομίσματα και αναφέρεται σε αποσπάσματα του Ομήρου που την περιγράφουν να λιάζεται σε αμμουδερές ακτές.

Ωστόσο, σήμερα η μεσογειακή φώκια θεωρείται το πιο απειλούμενο είδος στην Ευρώπη. Τα παλιά χρόνια είχε ευρεία εξάπλωση σε όλες τις ακτές της Μεσογείου, από τη Μαύρη Θάλασσα έως και τις ακτές του Ατλαντικού, του Μαρόκου και της Μαυριτανίας. Με το πέρασμα του χρόνου εξαιτίας διαφόρων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα ζώα και τα καταφύγιά τους, το είδος εξαφανίστηκε σε περισσότερες από 10 χώρες τα τελευταία 20 χρόνια.

Είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός ατόμων του είδους, γιατί οι πληθυσμοί είναι διασκορπισμένοι και τα υπάρχοντα στοιχεία είναι ελάχιστα. Γενικά, υπολογίζεται ότι 400-500 άτομα επιβιώνουν σήμερα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα βρίσκονται τα 2/3 του συνολικού πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας. Στις Βόρειες Ατλαντικές ακτές της Μαυριτανίας ο πληθυσμός υπολογίζεται στα 100-150 άτομα, πληθυσμός που συνεχώς μειώνεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας ενός επιδημικού ιού. Μικρότεροι πληθυσμοί βρίσκονται στις ακτές της Μαδέρα, Μαρόκου, Τουρκίας και Κύπρου.

Η μεσογειακή φώκια είναι από τα μεγαλύτερα είδη φωκιών στον κόσμο και το μήκος της φτάνει στα 2-3 μέτρα ενώ το βάρος της κατά μέσο όρο είναι 250 kg. Τα θηλυκά ωριμάζουν στα 3-4 χρόνια της ηλικίας τους, ενώ τα αρσενικά λίγο αργότερα. Η διάρκεια ζωής της φώκιας δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά, αλλά υπολογίζεται πως είναι περίπου 35 – 40 χρόνια.

Το δέρμα της καλύπτεται από κοντό, στιλπνό τρίχωμα με πιο συνηθισμένα χρώματα το γκρίζο ή καφέ στη ράχη με πιο ανοιχτόχρωμη κοιλιά. Τα νεογέννητα έχουν μήκος ένα μέτρο και ζυγίζουν 15-20 κιλά. Το δέρμα τους καλύπτεται από μακρύ μαύρο τρίχωμα με ένα άσπρο «μπάλωμα» στην κοιλιά. Δεν υπάρχουν εμφανείς διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών.

Πηγή: newsbomb.gr